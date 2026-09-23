Aua: Sophia Thiel landet nach Eisbaden in der Notaufnahme

Ein Videodreh zum Thema Gesundheit entwickelte sich für Sophia Thiel (31) zu einem medizinischen Notfall. Die Fitness-Influencerin stieg an einem Freitag gleich dreimal hintereinander in eine randvoll mit Eiswürfeln gefüllte Tonne. Nach zwei Durchgängen von je zehn Minuten verharrte sie beim letzten Versuch sogar eine halbe Stunde im eiskalten Wasser. Selbst blau anlaufende Lippen und heftige Muskelkrämpfe hielten sie nicht vom Weitermachen ab. Die Quittung folgte auf dem Rückflug nach Berlin: Völlig entkräftet und mit drastisch schlimmer werdenden Symptomen steuerte sie schließlich direkt die Notaufnahme an. Auf Instagram schilderte sie ihrer Community anschließend, wie sie die Situation im Nachhinein bewertet. "Ich muss ehrlich zugeben, ich habe verkackt", gestand der Social-Media-Star seinen Followern.

Nach der eisigen Session litt Sophia Thiel unter heftigen Ganzkörperschmerzen. Ihre Extremitäten schwollen derart an, dass bereits leichteste Berührungen zur Qual wurden. Aus Angst vor bleibenden körperlichen Schäden suchte sie die Klinik auf. Die Entwarnung der Mediziner ließ zum Glück nicht lange auf sich warten: Wie sie ihren Fans via Instagram mitteilte, blieben sowohl die Nieren als auch das Muskelgewebe unversehrt. Der Übeltäter für die heftigen Beschwerden war laut den Ärzten ein sogenannter muskulärer Hartspann – eine typische Folge einer extremen und zu langen Kälteeinwirkung, wie sie beim Eisbaden vorkommen kann. Zunächst griff Sophia zu großen Mengen Ibuprofen, später bekam sie starke Schmerzmittel verschrieben. Ihren Fans gab sie danach eine klare Warnung mit auf den Weg: "Also die Moral dieser Geschichte: Übertreibt es ja nicht mit dem Eisbaden."

Zuvor herrschte auf den Social-Media-Kanälen der Influencerin eine ungewohnte Funkstille. Mit ihrem jüngsten Update lieferte sie nun die Erklärung für ihr Abtauchen: Nach dem Eisbad habe sie sich "richtig schlecht" gefühlt, wie sie auf Instagram offenlegte. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Sportlerin nach einer Pause mit ernsten Worten zurückmeldet. Schon vor etwa sechs Monaten durchbrach sie eine Netz-Auszeit – damals allerdings aus mentalen Gründen. Sie berichtete ihrer Community von einer tiefen persönlichen Krise, familiären Belastungen und einer begleitenden Therapie. Außerdem erzählte sie, dass sie in schwierigen Momenten schnell blockiere und sich zurückziehe.

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Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

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Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

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Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, April 2025