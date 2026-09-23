Unvoreingenommen ins Reality-TV: Rafael Neugart zieht Bilanz

Mit dem Start von Love Island VIP wagt sich Rafael Neugart (31) erstmals ins Reality-TV – und blickt schon jetzt auf eine intensive Erfahrung zurück. Der Social-Media-Star wusste, dass er sich als Neuling unter erfahrenen Reality- und Flirtprofis in eine Art Haifischbecken begibt. Trotzdem stellte ihn der Einzug vor eine große Herausforderung. Bei der Premiere der Datingshow verriet der Social-Media-Star im Promiflash-Interview, dass ihn vor allem der Einzug ohne Begleitung und die privaten Einblicke einiges an Mut gekostet hätten. "Ich bin doch vielleicht auch eher ein schüchterner Mensch. Ich brauche meine Zeit aufzutauen", gesteht Rafael. Umso stolzer sei er, die Teilnahme durchgezogen zu haben. In der Sendung sollen die Zuschauer nun miterleben, wie er sich allmählich öffnet und immer mehr von sich zeigt. Gerade diese Entwicklung empfindet Rafael als besonders authentisch. Was während seines Aufenthalts außerdem passiert ist und wem er näherkam, möchte er vor der Ausstrahlung allerdings noch nicht verraten.

Weitgehend unvoreingenommen startete Rafael in das Datingexperiment. Da er selbst kein Reality-TV schaut, waren ihm viele Mitstreiter und deren bisherige Fernsehgeschichten vor dem Einzug nicht bekannt. Im Rückblick gestand er gegenüber Promiflash, dass ihm mehr Hintergrundwissen womöglich einige emotionale Momente erspart hätte: "Also mir wäre die eine oder andere Träne erspart geblieben dann auf jeden Fall, ja", räumt er ein. Bereuen will er seinen unbedarften Einstieg trotzdem nicht. Er sei weiterhin froh, den anderen Kandidaten ohne feste Vorurteile begegnet zu sein. Menschen aufgrund früherer Fehltritte zu bewerten, entspreche nicht seiner Art. Dass in der Branche nicht jeder eine blütenweiße Weste hat, ist ihm durchaus bewusst. Auch sich selbst nehme Rafael dabei nicht aus. "Ich bin auch nicht perfekt, aber ich habe sehr nette Menschen dort kennenlernen dürfen", betont der Social-Media-Star. Trotz offenbar schwieriger Situationen überwiegt für ihn damit die positive Erfahrung mit seinen Mitstreitern.

Die Suche nach der großen Liebe ist für Rafael ohnehin kein leichtes Unterfangen. In der ersten Folge berichtet er von früheren Erlebnissen, die sein Vertrauen beim Daten beeinträchtigt hätten. So sei er bei Dates heimlich gefilmt worden. Außerdem gelangten private Chatverläufe von ihm an die Presse. Umso größer war der Schritt, sich nun vor laufenden Kameras auf die Partnersuche zu begeben. Wie sich der anfangs zurückhaltende Neuling zwischen den erfahrenen Realitystars schlägt, ist ab dem 23. September 2026 bei RTLZWEI zu sehen. Auf RTL+ stehen die jeweiligen Folgen schon eine Woche vor ihrer Ausstrahlung im Fernsehen bereit. Dort können die Zuschauer auch verfolgen, welche Begegnungen Rafael besonders beschäftigen und wie sein Weg in der Villa weitergeht.

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Imago Rafael Neugart bei der Premiere von "Love Island VIP" auf Schloss Arff in Köln, 16.09.2026

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RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart in "Love Island VIP"

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Imago Rafael Neugart "Love Island VIP"-Premiere in Köln, 16.09.2026