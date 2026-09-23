Süße Baby-News: The-Wanted-Star Nathan Sykes wird Vater

Bei Nathan Sykes (33) und seiner Ehefrau Charlotte Sykes beginnt ein neues Kapitel: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Die frohe News verkündeten die beiden in einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram. "Wir haben ein kleines Geheimnis für uns behalten... Baby Sykes ist offiziell unterwegs", schrieben der ehemalige Sänger von The Wanted und seine Partnerin dazu. Begleitet wurde die Ankündigung von einer Reihe liebevoller Aufnahmen. Zu sehen sind unter anderem Ultraschallbilder ihres ungeborenen Kindes. Auf einem weiteren Schnappschuss hält Nathan lächelnd sein Ohr an Charlottes wachsenden Babybauch. Auch der errechnete Geburtstermin blieb kein Geheimnis: Auf einem der Bilder verrieten die werdenden Eltern, dass ihr Nachwuchs im April 2027 zur Welt kommen soll.

Unter dem Instagram-Post sammelten sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche. Die Nutzer zeigten sich begeistert von der Neuigkeit und gratulierten dem Ehepaar zu diesem neuen Lebensabschnitt. "Ich heule regelrecht. Herzlichen Glückwunsch euch beiden! Das glücklichste kleine Baby auf der ganzen Welt", kommentierte ein Follower gerührt. Ein weiterer User zeigte sich ähnlich euphorisch und schrieb: "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch!!!! Ich freue mich so unglaublich für euch beide! Ihr werdet die besten Eltern der Welt sein." Auch zahlreiche weitere Nutzer schlossen sich den guten Wünschen an und überschütteten den Sänger und seine Frau mit Herz-Emojis.

Nathan und Charlotte sind bereits seit neun Jahren liiert. Im November 2018 zeigte sich der Musiker zum ersten Mal an der Seite seiner Partnerin in der Öffentlichkeit. 2022 machte er ihr dann am Strand einen Heiratsantrag und im vergangenen Jahr folgte schließlich die Hochzeit: Die beiden gaben sich bei einer Feier in North Yorkshire das Jawort. Bei der Gästeliste gingen sie dabei bewusst vor – eingeladen wurden ausschließlich Personen, deren Fehlen an ihrem großen Tag sie sehr traurig gemacht hätte. Vor Charlotte war Nathan im Jahr 2013 für einige Monate mit Sängerin Ariana Grande (33) liiert. Nach dem Ende dieser Beziehung hielt der Musiker sein Liebesleben lange Zeit weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

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Instagram / nathansykes Nathan Sykes und seine Frau bei der Babynews-Verkündung

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Getty Images Nathan Sykes, britischer Musiker

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ActionPress / SplashNews Siva Kaneswaran, Nathan Sykes, Tom Parker, Max George, Jay McGuiness

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