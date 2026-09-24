Ediz Tasci boxt bei Fame Fighting gegen Bobby Chamberz

Die Fightcard für Fame Fighting 4 ist komplett – und der letzte freie Platz sorgt für ein Duell mit reichlich Vorgeschichte. Am 17. Oktober 2026 treffen Influencer Ediz Tasci und TV-Gesicht Bobby Chamberz in der Grugahalle in Essen aufeinander. Für den Realitystar bedeutet der nun bestätigte Kampf die Rückkehr in den Boxring nach rund zwei Jahren Pause. Bei seinem bislang letzten Auftritt in dem Format musste er eine Niederlage einstecken – die will er jetzt offenbar vergessen machen. Damit steht ein Aufeinandertreffen bevor, bei dem beide Seiten etwas zu beweisen haben.

Für beide Teilnehmer ist der Fame-Fighting-Ring kein völliges Neuland. Bobbys Reise in dem Format begann im Mai 2024 beim Fame Fighting Challenger. Dort setzte er sich gegen seinen Reality-TV-Kollegen Nico Nizou durch und löste damit sein Ticket für Fame Fighting im selben Jahr. Bei seinem zweiten Auftritt lief es dann allerdings weniger gut: Gegen Realitystar Diogo Sangre (31) musste sich die Germany Shore-Bekanntheit geschlagen geben. Nun startet er seinen dritten Anlauf.

Ediz wiederum debütierte erst vor wenigen Monaten bei "Fame Fighting International" in Leverkusen. Sein Gegner war damals der US-Amerikaner Nathan Barnatt, der vor allem durch seine Kunstfigur "Dad" bekannt ist. Nach mehreren harten Treffern gab Nathan bereits in der ersten Runde auf – der Sportler selbst hatte sich zuvor auf einen deutlich längeren und anspruchsvolleren Kampf eingestellt. Genau da setzt Bobby mit einer Stichelei an. "Gegen 'Dad', der nun mal schon ein älterer Herr ist, zu kämpfen, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt etwas, womit man sich eine Statue bauen lässt", erklärte er gegenüber Bild.

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Instagram, Instagram Collage: Ediz Tasci, Bobby Chamberz

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©Joyn Bobby Chamberz bei "Das große Promi-Büßen"

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Instagram / flyinguwe Flying Uwe und Ediz Tasci vor dem Kampf

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