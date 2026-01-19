Evan Peters schwärmt von Jessica Langes Comeback zu AHS

Evan Peters (38) kehrt für die 13. Staffel von American Horror Story vor die Kamera zurück – und ist selbst völlig aus dem Häuschen über das, was ihn dort erwartet. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter verrät der Schauspieler, dass Showrunner Ryan Murphy (60) für die neuen Folgen ein regelrechtes Staraufgebot aus früheren Staffeln zusammengetrommelt hat. Mit dabei sind nicht nur Evan selbst, sondern auch Jessica Lange (76), Sarah Paulson (51), Kathy Bates (77) und Angela Bassett (67). Für die Fans bedeutet das: ein Wiedersehen mit vielen AHS-Lieblingen an einem Ort und zur selben Zeit, wenn die Anthologie-Reihe in ihre nächste Runde geht.

Evan beschreibt die kommende Staffel als ein großes Klassentreffen der Kultserie. "Er hat den Cast aus all den unterschiedlichen Staffeln zusammengesetzt", schwärmt der Serienliebling über Ryan Murphy. Für ihn fühle es sich an wie ein "Alumni"-Treffen mit echtem Greatest-Hits-Gefühl, bei dem alle noch einmal gemeinsam vor der Kamera stehen. Besonders die Aussicht, wieder mit Jessica, Sarah, Kathy und Angela in gemeinsamen Szenen zu spielen, lässt ihn schwärmen: Er sei gespannt, welche Geschichten Ryan für sie alle schreibe und wie sich die Dynamik der Figuren vor der Kamera entwickeln werde. Über die konkrete Handlung hält sich Evan zwar noch bedeckt, aber die Vorfreude auf das Wiedersehen mit dem Ensemble ist ihm deutlich anzumerken.

Für Jessica bedeutet die neue Staffel ein kleines Comeback, nachdem sie sich in der Vergangenheit eher zurückgezogen hatte und mehrfach betonte, mit "American Horror Story" abgeschlossen zu haben. Umso größer war Evans Reaktion, als er von ihrem Ja zur Rückkehr erfuhr: "Ich war definitiv geschockt, aber ehrlich gesagt begeistert", gesteht er im Interview. Die beiden standen bereits in den ersten vier Staffeln gemeinsam vor der Kamera, später tauchte Jessica noch einmal in "Apocalypse" auf. Hinter den Kulissen gilt die Schauspielerin als jemand, der sich gern intensiv auf seine Rollen vorbereitet und am Set eine enge, fast familiäre Arbeitsatmosphäre schätzt – eine Stimmung, in der auch Kolleginnen wie Sarah Paulson oder Kathy Bates seit Jahren aufblühen. Für Evan ist dieses vertraute Miteinander offenbar einer der Gründe, warum er immer wieder in das Serienuniversum von Ryan Murphy zurückkehrt und neben AHS nun auch im kommenden Projekt "The Beauty" mit ihm zusammenarbeitet.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Evan Peters und Jessica Lange

Getty Images Der Cast von "American Horror Story: Apocalypse"

Kevin Winter/Getty Images Sarah Paulson und Evan Peters, "American Horror Story"-Stars

