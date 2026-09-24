"El Stresso"-Comeback: Paulina Ljubas hat endgültig genug

Paulina Ljubas (29) will sich künftig wieder ungefiltert zu Wort melden. Auf Instagram kündigte die 29-jährige Reality-TV-Bekanntheit die Rückkehr ihres Alter Egos "El Stresso" an – jener direkten, unverblümten Seite, für die sie früher bekannt war. In den vergangenen Jahren habe sie sich jedoch zunehmend einschüchtern lassen. Eine von ihr als "verrückte Sekte" bezeichnete Gruppe sowie weitere Personen hätten sie nach und nach zum Schweigen gebracht. Wen genau sie damit meint, ließ Paulina offen. Nun will sie sich jedenfalls nicht länger zurückhalten: "Damit es jetzt endgültig Schluss ist, gibt es ab jetzt wieder El Stresso, so wie ihr es kennt und liebt. Ist mir Lachs, ob einer sagt, ich sei asozial oder Gott weiß was. Die können mir einen lutschen", erklärte sie in ihrer Story.

Paulina erinnerte ihre Follower daran, dass sie sich ihre Community schon vor ihren ersten TV-Auftritten aufgebaut habe – gerade weil sie damals ungefiltert sagte und schrieb, was sie dachte. Besonders seit Beginn ihrer Beziehung mit Tommy Pedroni (31) habe sie sich jedoch immer wieder schikaniert gefühlt. Der anhaltende Druck habe sie schließlich zu der Annahme gebracht, dass sie nur ihre Ruhe haben würde, wenn sie sich zurückhalte. Heute bereut die Reality-TV-Darstellerin, dass sie sich davon so stark beeinflussen ließ. "Ich schäme mich dafür, dass ich mich so habe in die Ecke drängen lassen", gab sie auf Instagram zu. Mit der Rückkehr von "El Stresso" möchte Paulina nun wieder so offen auftreten wie früher.

Wie direkt Paulina inzwischen wieder auftritt, zeigte sich zuletzt bei einer Auseinandersetzung mit Sandra Sicora (34). Die Reality-TV-Bekanntheit hatte sich öffentlich zu einem Streit zwischen Tommy und Lorik Bunjaku (30) geäußert, obwohl sie den Vorfall laut Paulina gar nicht selbst miterlebt hatte. Dass Sandra sich trotzdem in die Angelegenheit einmischte, brachte die Influencerin auf die Palme. In ihrer Instagram-Story richtete sie daraufhin deutliche Worte an ihre Reality-TV-Kollegin und machte klar, dass sie deren Einmischung nicht hinnehmen wolle. Besonders störte Paulina, dass Sandra aus ihrer Sicht über eine Situation urteilte, bei der sie selbst nicht dabei gewesen war.

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Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

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Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei den Reality Awards 2024

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Imago Sandra Sicora bei der Premiere von Love Island VIP auf Schloss Arff in Köln, 16.09.2026