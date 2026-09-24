Maya Jama folgt Ex Stormzy wieder und singt seinen Hit

Maya Jama (32) sorgt mit einer neuen Instagram-Story für Aufsehen. In einem im Auto aufgenommenen Clip singt die Moderatorin ausgerechnet den Song "One Second" ihres Exfreundes Stormzy (33) mit und bewegt passend zum Text die Lippen. Dabei gibt sie unter anderem die Zeilen "Ich könnte dir Geschichten aus meinem Leben erzählen. Ich habe durch diese Augen Hoffnung und Anstrengung gesehen. Also gib mir nur eine Sekunde deiner Zeit" wieder, wie in ihrer Story zu sehen ist. Doch damit nicht genug: Offenbar folgt sie ihrem Exfreund in den sozialen Medien inzwischen auch wieder. Die beiden hatten ihre neu entflammte Romanze 2024 nach weniger als einem Jahr beendet. Besonders auffällig ist der Social-Media-Schritt, weil Mayas Trennung von Fußballer Ruben Dias inzwischen etwa fünf Monate zurückliegt. Ob hinter den Aktionen tatsächlich mehr steckt oder ob es sich um einen Zufall handelt, ist bislang nicht bekannt. Maya und Stormzy äußerten sich bislang nicht dazu.

Das Liebes-Aus mit Ruben liegt noch nicht allzu lange zurück. Maya Jama und Ruben sollen sich rund drei Wochen vor ihrer Reise nach Inverness getrennt haben. Dort stand die Moderatorin für die Show "The Celebrity Traitors" vor der Kamera. Kennengelernt hatten sich die Moderatorin und der Profi von Manchester City laut The Sun im November 2024 bei den MTV Europe Music Awards in Manchester. Etwa einen Monat später sollen die beiden schließlich ein Paar geworden sein. Für die Beziehung nahm Maya dem Bericht zufolge einige Veränderungen in Kauf: Sie verließ London und zog in eine luxuriöse Villa in Alderley Edge, um näher bei ihrem Partner zu sein. Nach dem Liebes-Aus kappte die Moderatorin dann auch die letzte öffentlich sichtbare Verbindung zu dem Sportler. Sie entfolgte ihm auf Instagram. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit erneut auf Mayas Social-Media-Aktivitäten – diesmal jedoch wegen ihres früheren Partners Stormzy und dessen Song, den sie in ihrem aktuellen Clip offenbar textsicher mitsingt.

Mit Stormzy verbindet Maya hingegen eine lange Geschichte. Zum ersten Mal waren die Moderatorin und der Musiker von Januar 2015 bis August 2019 ein Paar. Über die genauen Umstände des damaligen Liebes-Aus drang zunächst nur wenig an die Öffentlichkeit. Einige Jahre später näherten sich die beiden wieder an. Bestätigt wurde das Comeback, nachdem sie 2023 während eines Urlaubs in Griechenland Händchen haltend abgelichtet worden waren. Ihre zweite Beziehungsphase hielt allerdings nur knapp ein Jahr. 2024 gaben die beiden ihre erneute Trennung bekannt – rund zehn Jahre nach dem Beginn ihrer ersten Beziehung. Später kam Maya mit Ruben Dias zusammen, doch auch diese Romanze endete. Seit der Trennung von dem Fußballer ist die Moderatorin laut den vorliegenden Angaben Single.

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Imago Maya Jama, Moderatorin

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Getty Images Stormzy und Maya Jama im Jahr 2017

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Instagram / mayajama Maya Jama und Rúben Dias, Dezember 2025