"Die Kaiserin": Alle Details zum epischen Finale auf Netflix

Achtung, Spoiler! Die folgenden Zeilen verraten zentrale Entwicklungen der dritten und damit letzten Staffel von "Die Kaiserin". Netflix bringt das große Finale am Donnerstag, dem 12. November 2026, weltweit an den Start. Damit endet die Historienserie gut vier Jahre nach ihrem Start im September 2022. Im Mittelpunkt stehen erneut Devrim Lingnau als Elisabeth und Philip Froissant als Kaiser Franz.

Nach dem Sardinischen Krieg kehrt Franz schwer traumatisiert nach Wien zurück. Er zieht sich von seiner Frau zurück und beginnt eine Affäre. Elisabeth wiederum leidet unter der angespannten Stimmung in Wien, ihrer zerrütteten Ehe und gesundheitlichen Problemen. Zur Erholung verlässt sie Wien und begegnet auf ihrer Reise dem ungarischen Revolutionsführer Graf Andrássy, verkörpert von Dejan Bućin. Zwischen den beiden entsteht sofort eine starke intellektuelle und körperliche Anziehung. Am Ende muss Elisabeth zwischen ihren Gefühlen, ihrer Ehe und ihrer Verantwortung als Kaiserin wählen.

Franz wird von der Schuld verfolgt, im Krieg Tausende junge Männer verloren zu haben. Elisabeth versucht trotzdem, ihre Ehe zu retten. Zugleich kämpft sie für den politischen Weg, den sie für das Reich als richtig erachtet. Ihre Reise führt sie schließlich auf eine ferne Insel, wo sie Andrássy zufällig wiedertrifft. Laut Netflix könnte diese Begegnung nicht nur Elisabeths Leben, sondern auch das Schicksal Habsburgs dauerhaft verändern. Parallel dazu verlässt Franz' Bruder Maximilian Europa. Er wird erneut von Johannes Nussbaum gespielt und soll in Mexiko den Kaiserthron besteigen. An seiner Seite ist seine Frau Marie Charlotte, dargestellt von Josephine Thiesen. Die Handlung führt nach Wien, Ungarn, Mexiko und Preußen, gedreht wurde in Bayern, Tschechien und Spanien. Auch Melika Foroutan und Runa Greiner kehren für das Finale zurück. Neu im Ensemble sind unter anderem Marlene Burow, Christophe Favre und Merlin Sandmeyer.

Elisabeths Weg war schon zuvor alles andere als einfach: In der ersten Staffel wurde ihre romantische Ehe mit Franz am Hof rasch zum goldenen Käfig. Die junge Kaiserin kämpfte gegen das strenge Protokoll und den Druck ihrer Schwiegermutter Sophie um Selbstbestimmung. In der zweiten Staffel verschärften der Wunsch nach einem männlichen Thronfolger, der Verlust ihres Kindes und drohende Kriege die Ehekrise. Gleichzeitig fand Elisabeth immer stärker zu ihrer eigenen politischen Stimme. Die Auftaktstaffel wurde 2023 bei den International Emmy Awards als beste Dramaserie ausgezeichnet, die zweite Staffel erschien im November 2024. Katharina Eyssen bleibt für das Finale Showrunnerin und teilt sich die kreative Verantwortung mit ihrem Ehemann Robert Eyssen. Mit Netflix und Sommerhaus arbeitet das Paar außerdem an dem angekündigten düsteren Historiendrama "Witches", das im Deutschland des 17. Jahrhunderts angesiedelt sein soll. Florian Cossen und Julia Langhof führten bei der letzten Staffel Regie.

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Netflix Devrim Lingnau Islamoğlu als Elisabeth in der dritten Staffel von "Die Kaiserin"

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Szene aus der dritten Staffel "Die Kaiserin" Szene aus der dritten Staffel "Die Kaiserin"

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Netflix Dritte Staffel von "Die Kaiserin" bei Netflix

Netflix Devrim Lingnau als Elisabeth in der dritten Staffel von "Die Kaiserin"

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