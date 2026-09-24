"Wer wird Millionär?": Kandidatin profitierte von RTL-Patzer

Eine Frage ohne richtige Antwort – genau das passierte bei Wer wird Millionär? während der "3-Millionen-Euro-Woche" im September 2024. Kandidatin Laura sollte auf der 32.000-Euro-Stufe beantworten, welche internationale Persönlichkeit 2023 in Deutschland noch häufiger gegoogelt worden war als Taylor Swift (36). Zur Auswahl standen Margot Robbie (36), Queen Camilla, Elon Musk (55) und Harry Kane (33). Doch die Frage hatte einen entscheidenden Fehler: Taylor Swift war in diesem Jahr selbst die meistgesuchte internationale Persönlichkeit in Deutschland. Damit konnte keine der vier vorgegebenen Antworten stimmen. Während der Aufzeichnung bemerkten allerdings weder Laura noch Moderator Günther Jauch (70) die Panne. Im Studio schöpfte zunächst niemand Verdacht, sodass das Quiz ganz normal weiterlief.

Erst bei einer nachträglichen Überprüfung fiel RTL auf, dass die Frage fehlerhaft war. Nach der Ausstrahlung machte der Sender die Panne öffentlich und räumte ein: "Leider ist uns bei der 32.000-Euro-Frage ein Fehler unterlaufen." Für Kandidatin Laura sollte das Versehen der Redaktion allerdings keine negativen Folgen haben. RTL entschied deshalb, ihr eine weitere Chance auf dem Ratestuhl zu geben. Wie der Sender ankündigte, durfte sie in einer späteren Ausgabe der "3-Millionen-Euro-Woche" erneut antreten und um die hohen Gewinnsummen spielen. Eine solche zweite Gelegenheit ist bei "Wer wird Millionär?" eine Seltenheit – für Laura bedeutete sie, dass ihre Teilnahme nicht an einer Frage scheitern musste, auf die es von Anfang an keine richtige Antwort gegeben hatte.

Auch Günther hatte während der Aufzeichnung offenbar nicht bemerkt, dass mit den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten etwas nicht stimmte. Dass Laura noch einmal antreten konnte, machte der Ablauf der "3-Millionen-Euro-Woche" möglich: Das Spezial erstreckt sich über mehrere Abende, sodass die Kandidatin innerhalb derselben Sendereihe auf den Ratestuhl zurückkehren durfte. Um sich für das große Finale zu qualifizieren, müssen die Teilnehmer in den Vorrunden zunächst mindestens 16.000 Euro erspielen. Wer diese Hürde schafft, hat im Endspiel die Chance auf einen Gewinn von bis zu drei Millionen Euro. Damit liegt die mögliche Gewinnsumme deutlich über der Million, um die es in den regulären Ausgaben von "Wer wird Millionär?" geht.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Christina Bauer und Günther Jauch beim Weihnachts-Special von "Wer wird Millionär?"

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