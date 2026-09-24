Serkan hat "Yeliz & Jimi"-Premiere emotional mitgenommen

Serkan Yavuz (33) war zu Gast bei der Premiere der Show "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" – und ging mit gemischten Gefühlen wieder nach Hause. Im Podcast "unREAL" berichtet der Realitystar, dass ihn die dort erzählte Familiengeschichte überraschend stark berührt habe. Dabei betonte er, dass er mit Yeliz Koc (32) eigentlich kaum zu tun habe und Jimi Blue Ochsenknecht (34) noch weniger kenne. Dennoch ließen ihn vor allem die unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie die Rolle eines Vaters aussieht, nicht kalt. "Ich muss sagen, mich hat das tatsächlich sehr mitgenommen", gesteht der zweifache Vater in dem Podcast. Laut Serkans Schilderung wurde in der Show deutlich, dass Jimi seine Tochter Snow lediglich ein- bis zweimal im Monat sehe. Serkan selbst habe seine eigenen Kinder nach eigener Aussage meist täglich um sich. Obwohl ihn dieser Gegensatz sehr beschäftigt, möchte Serkan den Schauspieler wegen dessen familiärer Situation ausdrücklich nicht verurteilen. Ihm gehe es vielmehr darum, zu schildern, weshalb die gezeigten Szenen bei ihm persönlich so viele Gefühle ausgelöst hätten.

Wie unterschiedlich Serkan Yavuz und Jimi Blue Ochsenknecht offenbar auf das Vatersein blicken, bringt der Social-Media-Star im Podcast deutlich auf den Punkt: "Weil Jimi so eine ganz andere Sichtweise auf seine Vaterrolle hat wie ich." Er selbst bekomme schon ein schlechtes Gewissen, wenn er seine Kinder aus beruflichen Gründen einmal nicht sehen könne. Seine Haltung beschreibt er bei "unREAL" mit den Worten: "Ich liebe es, diese Vaterrolle zu verkörpern." Bei der Premiere seien außerdem Äußerungen von Yeliz' Mutter zur Sprache gekommen. Demnach könne Snow nicht allein bei Jimi bleiben, da er seine Tochter nicht richtig kenne. Auch diese Aussagen hätten Serkan beschäftigt. Wie die Zuschauer das alles bewerten, wollte der Podcaster seinem Publikum nicht vorgeben. Stattdessen legte er allen ans Herz, sich selbst ein Bild von dem Format zu machen: "Ich rate es euch, schaut es an."

Dass ihn das Thema abwesender Väter so trifft, hat für Serkan noch einen ganz eigenen Grund: Er kenne dieses Gefühl aus seiner eigenen Kindheit. Geschichten darüber würden ihn daher sowohl in Filmen als auch im echten Leben emotional beschäftigen. Bei der Premiere sei Jimi zudem mit Fragen "durchlöchert" worden. Serkan habe dabei Mitleid mit dem Schauspieler empfunden, zugleich aber nachvollziehen können, dass öffentliche Personen mit solchen Reaktionen rechnen müssten. Im persönlichen Gespräch habe er den Schauspieler als nett, sympathisch und lustig erlebt. Menschlich wolle er deshalb kein Urteil über ihn fällen. "Nur was ich halt da gesehen habe, hat mich ein bisschen mitgenommen", betonte er. Für seinen eigenen Umgang mit der Vaterrolle spiele außerdem die Öffentlichkeit eine Rolle: Ihm selbst sei es auch deshalb so wichtig, ein guter Vater zu sein, weil seine Kinder später möglicherweise öffentlich zugängliche Inhalte über ihn sehen könnten.

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RTLZWEI Serkan Yavuz nach seinem "Kampf der RealityAllstars"-Rausschmiss, 2026

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc beim Fotocall zum Start von Staffel 2 von "Yeliz & Jimi – We are Family?" in Unterföhring

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Nova, 11. Februar 2026