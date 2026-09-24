So reagiert Marwin Klutes Familie auf OnlyFans-Karriere

Marwin Klute (29) hat seinen sicheren Job als Versicherungsvertreter aufgegeben und verdient sein Geld inzwischen als Content Creator auf der Erotikplattform OnlyFans. Wie seine Familie auf diesen Schritt reagierte, verriet der Realitystar nun im Podcast "Blitzlichtgewitter". Vorwürfe oder Enttäuschung habe es demnach nicht gegeben – im Gegenteil: Seine Eltern seien vollständig eingeweiht und würden voll und ganz hinter ihm stehen. "Meine Eltern, die wissen alles von mir, ich erzähle wirklich alles, die sind aber auch supercool", erzählte er. Auch seinen Wechsel zu freizügigen Inhalten würden sie ihm offenbar nicht übel nehmen. "Die stehen auch zu 100 Prozent hinter mir und die sind auch nach wie vor sehr stolz auf mich, weil ich gehe meinen Weg", betonte Marwin weiter.

Den Grund für seinen Jobwechsel erklärte Marwin ebenfalls. Er habe sich nie vorstellen können, bis zur Rente in einem Angestelltenverhältnis zu bleiben, und schon immer etwas Größeres für sich gesehen. Dass sein Weg ausgerechnet zu OnlyFans führen würde, sei allerdings nicht geplant gewesen – inzwischen sei er damit aber "sehr, sehr happy". Finanziell habe sich der Wechsel offenbar schnell ausgezahlt: "Ich habe in meinem ersten Monat schon über 30.000 verdient", verriet er im Podcast. Das große Geld verdiene er dabei nicht über die klassischen Abos. Den größten Teil seiner Einnahmen generiere er über Privatnachrichten und individuell angefertigte Wunschvideos, sogenannte "Custom Contents". Solche Summen seien seiner Darstellung zufolge allerdings nur möglich, wenn er sich von morgens bis abends um das Geschäft kümmere. Bei den Wünschen seiner Kunden habe er kaum Grenzen – Anfragen, die er nicht umsetzen möchte, für die ihm die Zeit fehlt oder die unrealistisch sind, lehne er jedoch ab.

Völlig reibungslos verlief der Karrierewechsel allerdings nicht. Vor einigen Wochen machte sich seine Ex-Partnerin Melissa Heitmann (30) öffentlich über seinen Einstieg bei OnlyFans lustig. Ihr Vorwurf: Doppelmoral. Schließlich habe er ihre Tätigkeit auf der Plattform ihrer Darstellung nach jahrelang kritisiert – und sei anschließend selbst dort gelandet. Im Herbst 2026 tritt Marwin nun bei Das große Promi-Büßen an. Dort soll er in der berüchtigten "Runde der Schande" Platz nehmen. Moderatorin Olivia Jones (56) wird ihn dabei mit kontroversen Szenen aus seiner bisherigen Reality-TV-Vergangenheit konfrontieren. Dabei könnte auch seine frühere Haltung zu Melissa und ihrem OnlyFans-Account erneut zur Sprache kommen.

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Imago Marwin Klute beim Promi Big Brother Reveal Event 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Marwin Klute

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Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Realitystar