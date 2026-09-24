Neue Show: Sie sind Teil von "Club der Reality Detektive"

Ein Schloss, eine verschwundene Hundedame und drei Diebe: In der neuen Strategieshow "Club der Reality Detektive" machen sich 15 Promis auf die Suche nach der entführten Hündin Coco. Doch die Sache hat einen Haken: Unter den prominenten Ermittlern verstecken sich drei Langfinger, die alles daransetzen, ihre Mitspieler mit falschen Fährten in die Irre zu führen. Wer Coco findet und gleichzeitig die drei Diebe enttarnt, hat die Chance auf 20.000 Euro. Am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, startet die neue Strategieshow "Club der Reality Detektive" kostenlos auf Joyn. Ab Freitag, dem 23. Oktober 2026, ist das Format zusätzlich auf SAT.1 zu sehen.

Für den "Club der Reality Detektive" hat Joyn zahlreiche prominente Gesichter ins Schloss geholt. Mit dabei sind unter anderem Realitystars wie Dilara Kruse (35), Paco Herb (30) und Patrick Romer (30), der gemeinsam mit seiner Partnerin Annelie Henze antritt. Auch Gabby Alves Rodrigues, Laurenz Pesch (25), Meji und Lukas Küchen stellen sich der ungewöhnlichen Mission. Zudem dürfen sich die Fans auf die Social-Media-Stars Raffa Plastic (34) und Garry Secret (22) freuen. Abgerundet wird das prominente Ermittlerteam durch die Schauspieler Claude-Oliver Rudolph (69) und Lars Steinhöfel (40) sowie die beiden TV-Hellseherinnen Sarina und Shiana. Unterstützung gibt es außerdem von einem echten Profi: Detektiv Jürgen Trovato (64) gehört ebenfalls zum Cast. Es dürfte also spannend werden, wer mit offenen Karten spielt und wer am Ende hinter dem dreisten Diebstahl steckt.

Für zusätzliche Brisanz sorgen die Verbindungen, die einige der Promis bereits untereinander haben, wie das Presseportal berichtet. Laurenz und Gabby ziehen als Ex-Paar gemeinsam ins Schloss und müssen ausgerechnet Seite an Seite ermitteln. Auch Lars und Lukas verbindet eine gemeinsame Liebesgeschichte, die bei der Spurensuche für eine besondere Dynamik sorgen dürfte. Raffa Zollo und Paco Herb kennen sich ebenfalls bereits aus einem anderen Realityformat, denn die beiden standen bei The 50 gemeinsam vor der Kamera. Im Schloss treffen damit Ex-Partner, Paare und alte Reality-Bekanntschaften aufeinander, während Vertrauen plötzlich zu einem kostbaren Gut wird.

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Joyn Die Kandidaten der neuen Show "Club der Reality Detektive"

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Imago Patrick Romer und Annelie Henze bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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Instagram / absolut_lukas Lukas Küchen und Lars Steinhöfel im Urlaub, Dezember 2024

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