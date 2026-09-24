Ingrid wird bei Astrids Beisetzung zu Königin Sonjas Stütze

Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) ist ihrer Großmutter Königin Sonja (89) beim Abschied von Prinzessin Astrid (†94) nicht von der Seite gewichen. Die norwegische Königsfamilie kam in der Ris-Kirche in Oslo zusammen, um der Schwester des kurz zuvor verstorbenen Königs Harald V. (†89) das letzte Geleit zu geben. Für Sonja war es damit bereits der zweite schmerzliche Verlust innerhalb von nur zwei Wochen: Erst musste sie sich von ihrem Ehemann König Harald V. verabschieden, nun auch von ihrer Schwägerin. Die Bilder des Abschieds zeigen, wie eng die Verbindung zwischen Großmutter und Enkelin ist. Zugleich zeigte ihr Auftreten, wie sehr sich ihre Position innerhalb der Familie und der Monarchie verändert hat. Ingrid übernimmt immer mehr Verantwortung und steht der Königin auch bei besonders belastenden royalen Terminen eng zur Seite.

Ingrids Vater König Haakon VIII. (53) ist nach Haralds Tod auf den norwegischen Thron gefolgt. Beim letzten Geleit für Astrid übernahm er eine besonders persönliche Aufgabe: Gemeinsam mit seinen Cousins trug Haakon den Sarg seiner Tante aus der Kirche bis zum bereitstehenden Leichenwagen. Auch für seine Tochter hat sich seit der Thronbesteigung vieles verändert: Ingrid legte ihren Eid schriftlich ab und schrieb damit norwegische Geschichte – sie ist die erste volljährige Thronfolgerin der modernen Landesgeschichte, die diesen Schritt vollzogen hat. Entsprechend voller ist inzwischen ihr royaler Terminkalender. Hinzu kommt, dass Königin Mette-Marit (53) ihre öffentlichen Verpflichtungen aufgrund gesundheitlicher Probleme zurückgefahren hat. Für Ingrid bedeutet das eine doppelte Aufgabe: Sie unterstützt ihren Vater bei der Repräsentation des Königshauses und bereitet sich zugleich Schritt für Schritt auf ihre eigene Zukunft als Königin von Norwegen vor.

Ingrids wachsende Verantwortung erinnert an die Rolle, die Astrid einst innerhalb des norwegischen Königshauses ausfüllte. Nach dem Tod ihrer Mutter Kronprinzessin Märtha übernahm die Prinzessin im Jahr 1954 die Position der ersten Dame des Landes. Bis zur Hochzeit von Harald und Sonja im Jahr 1968 begleitete Astrid erst ihren Großvater und dann ihren Vater König Olav V. zu offiziellen Terminen, Empfängen und Staatsreisen. Damit war sie über viele Jahre die wichtigste weibliche Repräsentantin der Monarchie. Zwischen Ingrid und ihrer Großmutter zeigt sich unterdessen eine ganz eigene, generationenübergreifende Verbindung: Beide sind 2026 für den "Jenteprisen" von Plan International Norwegen für den Einsatz für Mädchenrechte und Gleichstellung nominiert.

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Getty Images Königin Sonja und Kronprinzessin Ingrid Alexandra sprechen nach Harald V.s Beisetzung im Königspalast mit einem Gast

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Getty Images Bei der Trauerfeier in Oslo: Kronprinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen

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