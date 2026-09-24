Fahrer bei Bofrost: KS Freak enthüllt genauen Kontostand

Marcel Dähne alias KsFreak ist zurück auf YouTube, Twitch und TikTok – und macht aus seiner derzeitigen finanziellen Lage kein Geheimnis. In einem seiner jüngsten TikTok-Streams sprach der Linzer ganz offen über sein Konto. Als seine Community nachfragte, wie viel Geld er gerade zur Verfügung habe, nannte er eine überraschend konkrete Zahl: exakt 100 Euro. Sorgen scheint ihm der niedrige Kontostand jedoch nicht zu bereiten. "Einmal einkaufen geht es sich noch aus. Und dann ist eh schon wieder Lohn da. Perfekt", sagte er. Außerdem bekomme er bei seiner regulären Arbeit etwas Trinkgeld. KsFreak setzt nach seinem Social-Media-Comeback nämlich nicht allein auf Einnahmen aus dem Netz, sondern geht weiterhin seinem geregelten Arbeitsalltag nach. Seine freien Tage nutzt er, um live zu gehen und neue Videos hochzuladen.

Marcel sieht seine finanzielle Lage somit trotz des vorübergehenden Engpasses gelassen. "Alles gut. Pro League nicht. Aber wird schon alles passen. Wird schon hinhauen", erklärte er. Die Rückkehr ins Netz hat sich indessen bereits gelohnt: Ein einziger Clip habe ihm so viel eingebracht wie ein kompletter Monatslohn. "Es war so wie ein ganzer Monatslohn, es war ein ganzer Monatslohn. Ein Video von mir – krass! Wir haben uns sehr gefreut, meine Frau und ich. Ist doch genug", freute sich der Streamer. Sein Comeback im Netz scheint sich für KsFreak somit bereits auszuzahlen.

KsFreak gehörte ab 2012 zu den bekanntesten YouTubern im deutschsprachigen Raum. Besonders 2016 und 2017 wuchs sein Kanal stark und knackte die Marke von zwei Millionen Abonnenten. In diesen beiden Jahren soll Marcel rund 800.000 Euro Reingewinn erzielt haben, während seine gesamten Einnahmen weit über einer Million Euro lagen. Zeitweise versuchte er sich gemeinsam mit ApoRed auch als Rapper. Doch Steuerprobleme, falsche Beratung und ein teurer Lebensstil führten 2019 in die Insolvenz. Nach diesem finanziellen Absturz kehrte Marcel in einen geregelten Beruf zurück und arbeitete in Linz als Fahrer für Bofrost. Gemeinsam mit seiner Frau gründete er anschließend eine Familie und brachte seine Finanzen Schritt für Schritt wieder ins Lot. Sein Verhältnis zum Geld klingt heute deutlich bodenständiger als in seinen großen YouTube-Jahren.

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TikTok / officialksfreak Marcel Dähne in seiner Bofrost-Arbeitskleidung

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Instagram / ksfreak Influencer Marcel Dähne postet ein Selfie, April 2021.

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Instagram / thatssophiaspage Marcel Dähne mit seiner Verlobten Sophia und ihrem Sohn, April 2026