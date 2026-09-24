"Off Campus"-Dreharbeiten enden mit inniger Umarmung

Für Belmont Cameli (28) und Ella Bright (19) sind die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Off Campus abgeschlossen. Die beiden Stars der Prime-Video-Serie haben ihre letzten gemeinsamen Szenen im kanadischen Vancouver abgedreht. Fanvideos auf X zeigen, wie Belmont und Ella nach ihrem letzten Drehtag den vor dem Set wartenden Fans zuwinken und ihnen Kusshände zuwerfen. In einem weiteren Video sind die Schauspieler in ihren Rollen als Eishockeykapitän Garrett Graham und Musikstudentin Hannah Wells zu sehen. Das Serienpaar küsst sich darin innig. Damit sind Garretts und Hannahs Szenen für die neuen Folgen offenbar komplett im Kasten, wie Hollywood North Buzz berichtet. Während die beiden Darsteller ihre Arbeit bereits vor dem offiziellen Ende beendet hatten, sollte am 23. September auch für die gesamte Produktion die letzte Klappe fallen.

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel hatten am 1. Juni in Vancouver begonnen. Als Drehorte dienten unter anderem der Campus der University of British Columbia und die North Shore Studios. Im Mittelpunkt der neuen Folgen stehen Dean Di Laurentis, gespielt von Stephen Kalyn (28), und Allie Hayes, verkörpert von Mika Abdalla (26). Ihre komplizierte Romanze wurde bereits in der ersten Staffel vorbereitet. Dean und Allie kamen sich damals zunächst ohne feste Verpflichtungen näher. Im Staffelfinale platzte das lockere Arrangement dann, nachdem Allie auch Deans Eishockeyrivalen Hunter näherkam. Wie es nach diesem Bruch zwischen den beiden weitergeht, dürfte nun einen wichtigen Teil der Fortsetzung ausmachen.

"Off Campus" basiert auf der erfolgreichen Buchreihe der kanadischen Autorin Elle Kennedy. Im Mittelpunkt stehen College-Eishockeyspieler und die Frauen an ihrer Seite. Die erste Staffel erzählte Garretts und Hannahs Liebesgeschichte aus dem Auftaktroman "The Deal". Für die Fortsetzung dient dagegen der dritte Band "The Score" über Dean und Allie als Vorlage. Die neuen Setaufnahmen zeigen jedoch, dass Fans auch in den kommenden Folgen weitere gemeinsame Momente von Garrett und Hannah zu sehen bekommen. Zuletzt hatten Gerüchte über einen möglichen Streit zwischen Ella und Belmont für Aufsehen gesorgt. Auslöser waren unter anderem gelöschte Instagram-Bilder von Belmont, darunter gemeinsame Aufnahmen mit Ella. Ella hatte jedoch öffentlich klargestellt, dass zwischen ihnen alles in Ordnung sei. Auch die neuen Aufnahmen vom Set vermitteln nun genau diesen Eindruck. Einen möglichen Zoff lassen die Szenen damit zumindest nicht erkennen.

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Getty Images Ella Bright und Belmont Cameli beim Amazon Upfront 2026 im Beacon Theatre in New York City

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Amazon Prime Allie und Dean in "Off Campus" Staffel 1

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Getty Images Cast von Prime Videos "Off Campus"