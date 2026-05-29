Jamie Foxx' Freundin Alyce zeigt stolz wachsenden Babybauch

Runde Sache: Alyce Huckstepp, die Freundin von Schauspieler Jamie Foxx (58), zeigt ihren wachsenden Babybauch – und TMZ hat die ersten Fotos davon. Die Bilder zeigen Alyce bei ganz alltäglichen Erledigungen: In bequemer Sportkleidung tankt sie Jamies weißen Rolls-Royce Cullinan auf, bevor sie sich mit Freundinnen zum Mittagessen trifft. Beim Blick auf die Fotos ist die kleine Kugel deutlich zu erkennen. Laut dem Portal soll die Schwangerschaft bisher problemlos verlaufen.

Für Alyce ist es die erste Schwangerschaft überhaupt. Jamie dagegen wird mit dem Baby zum dritten Mal Vater. Zum ersten Mal wurde er 1994 Vater, als seine Ex Connie Kline Tochter Corinne (32) zur Welt brachte. 14 Jahre später, 2008, folgte Tochter Anelise – ihre Mutter ist Jamies Ex Kristin Grannis. Das Paar selbst hatte nach einer kurzen Trennung Anfang 2025 wieder zueinandergefunden.

Jamie und Alyce waren erstmals 2022 als Paar aufgetreten, als sie gemeinsam bei der Premiere seines Netflix-Films "Day Shift" zu sehen waren. Dass die beiden ein Baby erwarten, hatte TMZ bereits vor wenigen Wochen unter Berufung auf Quellen aus ihrem Umfeld gemeldet. Damals hieß es, Alyce sei bereits seit einigen Monaten schwanger. Wann der Nachwuchs zur Welt kommen soll und ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist bislang nicht bekannt.

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Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

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Getty Images Corinne Foxx, Jamie Foxx und Anelise Foxx in Los Angeles bei den Grammy Awards

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Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

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