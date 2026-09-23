Haakon trug Astrids Sarg mit ihren Kindern aus der Kirche

Bei der Beisetzung von Prinzessin Astrid (†94) kam es am Mittwoch zu einem besonders emotionalen Moment. Nach der Trauerfeier in der Ris-Kirche packte König Haakon (53) selbst mit an und trug den Sarg seiner verstorbenen Tante gemeinsam mit deren fünf Kindern aus der Kirche. Der Monarch hatte Astrid sehr nahegestanden und nach ihrem Tod bereits öffentlich betont, wie groß der Verlust für die Familie sei. "Wir haben viel von ihr gelernt, und sie hatte keine Angst davor, ihre Meinung zu sagen. Ihr Tod ist ein großer Verlust für uns", hatte Haakon nach Astrids Tod erklärt. Bei der Trauerfeier zeigte sich nun noch einmal, wie eng die Verbindung zwischen den beiden gewesen war. Gemeinsam mit Astrids Kindern begleitete er sie auf einem ihrer letzten Schritte.

Auch während der Zeremonie wurde immer wieder an Astrids besondere Rolle innerhalb der Familie erinnert. Finanzminister Jens Stoltenberg, der im Namen der Regierung eine Gedenkrede hielt, sprach vor allem über die enge Beziehung zwischen Astrid und ihrem jüngeren Bruder König Harald. "König Harald war Prinzessin Astrids kleiner Bruder. Und kleiner Bruder bleibt man ein Leben lang", sagte er. Anschließend fügte er hinzu: "Astrid hat auf Harald aufgepasst." Für weitere emotionale Momente sorgten Astrids Enkel und Urenkel, die nach der Rede rote Rosen auf dem Sarg niederlegten. Musikalisch wurde die Trauerfeier unter anderem von Sissel Kyrkjebø und den Sølvguttene begleitet. Zum Abschluss sang Kyrkjebø gemeinsam mit einer Soprangruppe "You Raise Me Up".

Neben König Haakon nahmen Königin Mette-Marit (53), Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) und Königin Sonja (89) Abschied von Astrid. Auch Prinzessin Märtha Louise (55), Durek Verrett (51) und Märthas drei Töchter waren dabei. Aus Schweden reiste Kronprinzessin Victoria an, zudem nahmen Prinzessin Astrid und Prinz Lorenz von Belgien an der Zeremonie teil. Prinz Sverre Magnus (20), der inzwischen in Lissabon studiert, sowie Marius Borg Høiby (29) waren hingegen nicht anwesend. Prinzessin Astrid war am 11. September im Alter von 94 Jahren gestorben – nur zwei Tage, nachdem sie ihren Bruder König Harald auf dessen letztem Weg begleitet hatte. Die Trauerfeier für die Prinzessin fand damit genau zwei Wochen nach der Beisetzung des Monarchen statt.

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Getty Images König Haakon VIII. trägt den Sarg von Prinzessin Astrid bei der Trauerfeier in der Ris Kirke in Oslo

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Getty Images König Haakon und die Kinder von Prinzessin Astrid tragen den von der norwegischen Flagge bedeckten Sarg bei der Trauerfeier in Oslo

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Getty Images König Haakon und Königin Mette-Marit bei der Abschiedsmesse für Prinzessin Astrid in der Ris-Kirche in Oslo am 23. September 2026