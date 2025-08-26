Ist Laila Hasanovic mit diesem Tennis-Superstar zusammen?

Tennisstar Jannik Sinner hat kurz vor seinem ersten Match bei den US Open überraschend private Einblicke gewährt. "Ja, ich bin verliebt", verriet der 24-Jährige im Interview mit der Corriere della Sera, wollte jedoch keine weiteren Details zu seinem Liebesleben preisgeben. Doch sein Herzblatt bleibt kein Geheimnis: Bei der Glücklichen soll es sich laut verschiedener Berichte um Laila Hasanovic handeln. Das dänische Model wurde bereits bei den French Open und Wimbledon auf der Tribüne gesichtet und fieberte für den Südtiroler mit.

Brisant ist dabei, dass Laila vor dieser Beziehung mit Mick Schumacher (26) liiert gewesen sein soll. Der Sohn von Formel-1-Ikone Michael Schumacher (56) zog mit ihrer früheren Beziehung einst die Aufmerksamkeit auf sich, doch inzwischen scheinen beide getrennte Wege zu gehen. Ein weiteres spannendes Detail über sich verriet der Tennisprofi sogar ebenfalls im Interview: seine Begeisterung für Lego-Bauprojekte. In New York nutzte er die Zeit vor den US Open, um einen Lego-Porsche zu bauen – ein Projekt, das er in nur fünf Stunden vollendete.

Während Jannik privat offenbar sein Glück mit Laila gefunden hat, deutete sich bei Mick ebenfalls eine neue Romanze an. Der Sohn der Rennfahrer-Legende wurde kürzlich auf Mallorca in Port d'Andratx gemeinsam mit einer brünetten jungen Frau gesichtet. Laut Bild soll es sich dabei um Alyssia Piccioni handeln. Die junge Frau war dem Bericht zufolge nicht nur an seiner Seite, als er das Familien-Motorboot bestieg, sondern wurde auch schon bei anderen Gelegenheiten mit dem Formel-1-Star gesehen. Besonders bemerkenswert: Alyssia soll bereits Micks Mutter Corinna vorgestellt worden sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Laila Hasanovic, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jannik Sinner, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mick Schumacher und Laila Hasanovic