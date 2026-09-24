Verbrannt: Joelina Drews erlebt schmerzhaften Wiesn-Moment

Ein Nachmittag auf dem Münchner Oktoberfest hat für Joelina Drews (30) ein unangenehmes Ende genommen. Die Sängerin war mit ihrer Mutter Ramona Drews (53) auf dem Festgelände unterwegs, als sie bei sonnigem Wetter versehentlich an einen eingeschalteten Heizstrahler fasste. Dabei verbrannte sie sich an mehreren Fingern. Ihren Followern zeigte die Reality-TV-Bekanntheit das Malheur anschließend direkt auf Instagram. Dort hielt sie ihre deutlich geröteten und teils verletzten Finger in die Kamera und kommentierte den Moment nur knapp: "Einfach an den Heizstrahler gefasst."

Bevor es zu dem Missgeschick kam, hatten Mutter und Tochter einen durchaus geselligen Tag verbracht. Die beiden besuchten die Mercedes-Benz-Damen-Wiesn und verbrachten im Käfer-Biergarten Zeit mit weiteren prominenten Gästen. Eine klassische Maß Bier kam für Joelina dabei allerdings nicht infrage – sie verzichtete bei diesem Ausflug komplett auf Alkohol. Den Grund dafür nannte sie gegenüber der Abendzeitung: "Ich habe am ersten Wiesn-Tag ein bisschen über die Stränge geschlagen, seither bin ich erst mal alkoholfrei unterwegs." Statt zur alkoholischen Variante griff die Musikerin daher zu alkoholfreiem Bier. Ganz verzichten musste sie auf das typische Wiesn-Gefühl dennoch nicht: Zwischen Dirndln, Blasmusik und ausgelassener Biergartenstimmung verbrachte sie den Tag gemeinsam mit ihrer Mutter – und ließ sich die gute Laune offenbar nicht nehmen.

Die Verbrennung schien der guten Laune der beiden am Ende ohnehin keinen Abbruch zu tun. Joelina und Ramona nahmen den Vorfall mit Humor und fanden prompt einen passenden Spitznamen für die lädierten Finger. In Anspielung auf das bei Oktoberfest-Besuchern beliebte Wiesn-Hendl tauften Mutter und Tochter die verbrannten Finger scherzhaft "Grill-Händel". Abseits der Wiesn stehen bei der Sängerin derzeit größere Pläne an: Sie und ihr Partner Adrian Louis möchten schon bald heiraten. Auf dem "HeidiFest" stellte die Tochter von Jürgen Drews (81) klar: "Ich habe nicht gesagt, dass wir kein Geld haben. Das ist ja alles eine Frage der Zeit und der Ressourcen. Das bedeutet aber nicht, dass wir arm sind."

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Imago Joelina Drews beim "Cathy Hummels Wiesn Bummel" auf dem Oktoberfest 2026 in München

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Imago Joelina Drews und Adrian Louis bei KATJA™S LUCKY NUMBER 30 im Ballhaus Berlin, 10.08.2026