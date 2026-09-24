Teresa Giudice erlebt heftigen Familienkrach am Airport

In einem gut besuchten Flughafenterminal ist es offenbar zu einem lautstarken Familienstreit gekommen: Milania Giudice geriet dort mit ihrer Mutter Teresa Giudice (54) und ihrer Schwester Gia Giudice aneinander. Festgehalten wurde die Szene in einem Video, das mutmaßlich am Mittwochnachmittag kurzzeitig auf Instagram zu sehen war und kurz darauf wieder gelöscht wurde. TMZ brachte den Clip jedoch anschließend in Umlauf. Darin ist zu hören, wie Teresa ihrer Tochter mitten im angespannten Wortwechsel immer wieder versichert, dass sie sie liebe. Milania lässt das allerdings völlig kalt. Schroff blockt sie ihre Mutter mit den Worten "Halt die Klappe!" ab. Aus der kurzen Aufnahme lässt sich nicht entnehmen, wodurch die Auseinandersetzung zwischen den drei Familienmitgliedern entstand. Ebenso bleibt bislang offen, wohin die Familie gemeinsam unterwegs war.

In dem Video wiederholt Milania mehrfach den Satz "Das machen wir jetzt also." Gia scheint sich ebenfalls in die Auseinandersetzung einzumischen und sagt an einer Stelle: "Lass sie machen, was sie will." Unmittelbar nach Milanias deutlicher Reaktion endet die Aufnahme. Es liegen keine weiteren Videos oder Informationen darüber vor, wie der Streit am Flughafen weiterging. Für Schlagzeilen sorgte Milania, die einen Wut-Kurs absolvieren möchte, bereits Anfang des Jahres: Wie TMZ berichtete, wurde sie nach einem Vorfall in Teresas Haus in New Jersey festgenommen. Ihr wurde damals unter anderem vorgeworfen, Kerzen und Essen geworfen zu haben. Kurz darauf zeigte sie sich in den sozialen Medien jedoch wieder gut gelaunt an der Seite ihrer Schwestern.

Teresa ist vierfache Mutter, zu ihren Töchtern gehören neben Milania und Gia noch zwei weitere Mädchen. Bekannt wurde die Familie vor allem durch Teresas langjährige Teilnahme an der Realityshow "The Real Housewives of New Jersey". Die Realitydarstellerin steht zuletzt nicht nur aufgrund familiärer Spannungen in den Schlagzeilen. Vor Kurzem äußerte sie sich auch offen über ihre Vergangenheit und machte ihren Ruhm aus dem Realityfernsehen dafür verantwortlich, dass sie wegen Betrugs ins Gefängnis musste. Verurteilt wurde Teresa gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Joe Giudice (54). Sie wies den Vorwurf, persönlich in den Betrug verwickelt gewesen zu sein, allerdings von sich. Teresa und Joe waren 2013 unter anderem wegen Verschwörung sowie Bankrott-, Post- und Überweisungsbetrugs angeklagt worden.

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Instagram / milania.ggiudice Teresa Giudice und ihre Tochter Milania, Mai 2026

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Getty Images Audriana Giudice, Teresa Giudice und Milania Giudice bei der Cosmopolitan NYFW-Show in Tribeca 360 während der New York Fashion Week.

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Getty Images Joe und Teresa Giudice

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