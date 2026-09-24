Yasmina Filali wurde im Kinderheim unter Drogen gesetzt

Yasmina Filali gewährt derzeit tiefe Einblicke in ihre Vergangenheit – und die war alles andere als leicht. In der aktuellen Folge von Marlene Lufens (55) Podcast "M wie Marlene" erzählt die Schauspielerin, wie sie im Alter von zehn Jahren gemeinsam mit einer Freundin von zu Hause ausriss. Noch in derselben Nacht wurden die beiden Mädchen aufgegriffen. Yasmina kam zunächst in ein Übergangsheim, bevor sie in ein Hamburger Kinderheim wechselte. Dort verbrachte sie acht Jahre in einem von Gewalt, Aggressionen und Drogen geprägten Umfeld, wie sie später berichtete. Konsumieren wollte sie selbst nichts, doch andere Bewohner hätten sich darüber hinweggesetzt. "Die haben mir irgendwann mal einen Haschkeks gegeben, weil sie es witzig fanden, (...) weil sie mal sehen wollten, was passiert, wenn man mir einen Haschkeks gibt", erinnert sie sich in dem Podcast.

Die Wirkung habe bei ihr blanke Panik ausgelöst. Kontrollverlust bedeutete für die Schauspielerin in diesem Umfeld eine echte Gefahr: "Ich wusste einfach: Das ist der Untergang bei uns, wenn du deine Kontrolle verlierst, wenn du nicht mehr Herr deiner Sinne bist", resümiert die "Kreuzfahrt ins Glück"-Darstellerin. Aus Angst davor, was ihr in diesem Zustand im Heim zustoßen könnte, flüchtete sie sich in die Öffentlichkeit. Um nicht allein zu sein und sich in der Nähe anderer Menschen aufzuhalten, verbrachte sie sechs Stunden in der Hamburger U-Bahn und fuhr dabei zwischen verschiedenen Stationen hin und her. Sie sei eines der wenigen Kinder in der Einrichtung gewesen, die zuvor weder mit Gewalt noch mit Drogen zu tun gehabt hätten. Die Zustände dort hätten sie schlicht überfordert. Das Erlebte hatte auch etwas Positives zur Folge: Bis zu ihrem 26. Lebensjahr konsumierte sie weder Rauschmittel noch Alkohol, wie die zweifache Mutter angab. "Ich bin relativ gesund aus diesem Umfeld hervorgegangen", zieht sie heute Bilanz.

Eine Belastung für Yasmina war vor allem ihre Kindheit. Ihr Vater verließ die Familie, als sie zweieinhalb Jahre alt war – ein tiefer Einschnitt für sie und ihre Mutter, die mit der Situation überfordert gewesen sei. Mit zehn Jahren überredete sie eine Freundin, mit ihr nach dem Hort auf die Hamburger Reeperbahn zu verschwinden. "Eine total bescheuerte Idee", urteilt sie rückblickend über ihren damaligen Plan. Ihre Freundin wurde nach Hause gebracht, sie selbst wollte dorthin nicht mehr zurück. Mit 18 Jahren musste Yasmina das Kinderheim verlassen und ihr Leben allein organisieren. Unter anderem entschied sie sich für ihre ersten Modeljobs, weil diese mit einer Unterkunft verbunden waren. 1997 hatte sie ihren ersten größeren Fernsehauftritt in der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ). Privat ist sie seit 2005 mit dem ehemaligen Fußballprofi Thomas Helmer (61) verheiratet. 2022 trennte sich das Paar, im Juni 2026 machten die beiden ihr Liebescomeback öffentlich.

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Ot,Ibrahim Yasmina Filali, Schauspielerin

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Imago Marlene Lufen bei der Marina Hoermanseder Fashion Show während der Berlin Fashion Week Herbst/Winter 2025 in Berlin

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Getty Images Thomas Helmer und Yasmina Filali, 2015 in Köln

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