Helene Fischer stürmt mit altem Album die Charts

Helene Fischer (42) feiert derzeit einen Charterfolg, mit dem wohl kaum jemand gerechnet hat: Ihr Album "Helene Fischer" aus dem Jahr 2017 steht in der Woche vom 18. bis 24. September 2026 wieder an der Spitze der deutschen Schlagercharts. Das geht aus den aktuellen Daten von offiziellecharts.de hervor. Damit kehrt die Sängerin neun Jahre nach der Veröffentlichung des Albums auf Platz eins zurück. Doch damit nicht genug: Helene ist gleich mehrfach in der Bestenliste vertreten. Neben dem Spitzenreiter schaffen es auch "Rausch", "Farbenspiel" und "Best Of Helene Fischer" auf die vorderen Plätze. Insgesamt finden sich damit gleich vier ältere Alben der Sängerin in den Top Ten der Schlagercharts – und das, obwohl keines davon aktuell neu erschienen ist.

Das Album "Helene Fischer" zählt zu den größten kommerziellen Erfolgen der Musikerin. Darauf finden sich bekannte Songs wie "Herzbeben" und "Achterbahn", die sich nach der Veröffentlichung des Werks zu festen Bestandteilen ihres Repertoires entwickelten. Auch die außergewöhnliche Langlebigkeit in den Bestenlisten unterstreicht den Erfolg: Seit seinem Erscheinen war das frühere Nummer-eins-Album bereits mehr als 430 Wochen in den Charts vertreten, wie Bunte berichtet. Dass die Platte nun erneut an der Spitze steht, hängt allerdings auch mit der aktuellen Veröffentlichungslage zusammen. Derzeit ist kein neues Schlageralbum in den regulären Top 100 der deutschen Albumcharts gelistet. Dadurch konnte Helenes Werk in der gesonderten Schlagerauswertung wieder auf Platz eins klettern. Auch weitere bekannte Namen des Genres finden sich in der Rangliste. Maite Kelly (46) ist mit ihrem Album "24/7" vertreten, landet im Vergleich zu Helene jedoch auf einem hinteren Platz.

Der erneute Charterfolg krönt für Helene ein ereignisreiches Jahr. Nach einer mehrmonatigen Babypause kehrte die Sängerin im Sommer 2026 auf die Bühne zurück. Ihre Rückkehr fiel dabei direkt mit einem besonderen Karrierehöhepunkt zusammen: Im Rahmen ihrer großen 360°-Stadiontour feierte die Musikerin zugleich ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Kurz darauf überraschte Helene mit der Ankündigung einer neuen Single und gab damit bereits einen Vorgeschmack auf das nächste Kapitel ihrer Karriere. Kürzlich verkündete das ZDF außerdem, dass sich Helenes Fans in der Weihnachtszeit wieder auf "Die Helene Fischer Show" freuen dürfen.

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Imago Helene Fischer bei den Schlagerchampions 2026 im Velodrom Berlin

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Instagram / maite_kelly Sängerin Maite Kelly überrascht in der vorweihnachtlichen "Beatrice Egli Show" mit schlichter Eleganz.

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ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer, 2023