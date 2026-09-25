Katie Prices Sohn Harvey verliert 13 Kilo mit Abnehmspritze

Bei Harvey Price (24) zeigt die Behandlung mit der Abnehmspritze offenbar erste deutliche Erfolge. Seit der 24-Jährige mit der Abnehmspritze Mounjaro behandelt wird, hat er bereits zwei Stone und damit rund 12,7 Kilogramm verloren. Darüber sprach seine Mutter Katie Price (48) in der aktuellen Folge ihres gemeinsamen Podcasts "The Katie Price Show" mit ihrer Schwester Sophie Price. Zuvor habe er etwa 28 Stone auf die Waage gebracht, also rund 178 Kilogramm. Auch optisch sei der Fortschritt inzwischen klar erkennbar. "Ich kann wirklich sehen, dass er Gewicht verliert", sagte sie im Gespräch mit ihrer Schwester. Für die fünffache Mutter ist das eine große Erleichterung. Um das Gewicht ihres Sohnes hatte sie sich in den vergangenen Jahren immer wieder öffentlich Sorgen gemacht.

Harveys Gewichtsprobleme hängen unter anderem mit dem Prader-Willi-Syndrom zusammen. Die Erkrankung kann ein dauerhaftes Hungergefühl und einen ständigen Drang zu essen auslösen – Betroffene haben dadurch ein erhöhtes Risiko für starkes Übergewicht. Katie hatte sich deshalb nachdrücklich dafür eingesetzt, dass Ärzte ihrem Sohn Mounjaro verschreiben. Das Medikament auf eigene Faust zu spritzen, kam für sie ausdrücklich nicht infrage. Besonders beunruhigten die Realitystar Harveys nächtliches Schnarchen, sein Keuchen und zeitweise Atemaussetzer. Bereits vor Jahren hätten Mediziner sie gewarnt, dass ihr Sohn ohne eine Gewichtsabnahme anfällig für einen Herzinfarkt sei. Im April 2025 hatte Harvey knapp 190 Kilo gewogen. Eine Ernährungsumstellung hatte ihm damals bereits geholfen, rund 9,5 Kilo abzunehmen. Mit der nun begonnenen Mounjaro-Behandlung setzte das medizinische Team schließlich auf zusätzliche Unterstützung.

Neben dem Prader-Willi-Syndrom lebt Harvey unter anderem mit Autismus, septooptischer Dysplasie, ADHS und einer oppositionellen Verhaltensstörung. Dass er trotz ihrer Sorgen zunächst keine Verordnung für Mounjaro erhielt, hatte Katie zwischenzeitlich öffentlich frustriert. Zwischenzeitlich erwog sie sogar, über Instagram nach einem Privatarzt zu suchen. Als Grund für die Verzögerung nannte sie, dass das medizinische Team erst einmal alle Möglichkeiten ausschöpfen wollte, um über Harveys Ernährung eine Gewichtsabnahme zu erreichen. Später berichtete sie außerdem, dass die Ärzte nach dem Abschluss klinischer Studien ein neues Abnehmmedikament für ihn in Betracht ziehen würden. Dazu kam es vorerst jedoch nicht: Harvey startete stattdessen die Behandlung mit Mounjaro.

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Instagram / katieprice Harvey Price mit seiner Mutter Katie Price

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Instagram / katieprice Harvey und Katie Price im Urlaub im Oktober 2024

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Instagram / katieprice Harvey Price an seinem Geburtstag im Mai 2025