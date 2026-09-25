Berühmte Eltern: Presley Gerber suchte nach seiner Identität

Presley Gerber (†27) wuchs als Sohn von Supermodel Cindy Crawford (60) und Unternehmer Rande Gerber (64) im Rampenlicht auf – doch bis zu seinem Tod am 20. September 2026 suchte er nach einem Platz, der ganz allein ihm gehörte. Das Modeln für namhafte Marken hatte ihm schon als Teenager zahlreiche Türen geöffnet. Dauerhaft erfüllt habe ihn diese Laufbahn jedoch offenbar nicht, weshalb er sich zunehmend aus der Branche zurückzog und neue berufliche Möglichkeiten auslotete. Eine Quelle erklärte gegenüber Daily Mail: "Er wollte seinen eigenen Weg finden, fernab von seinen berühmten Eltern. Er wollte eine Karriere, die ganz allein ihm gehörte und auf die er stolz sein konnte." Besonders die Psychologie hatte es ihm dabei angetan. Presley soll überlegt haben, als Suchtberater zu arbeiten und Menschen zu begleiten, die Ähnliches durchgemacht hatten wie er selbst.

Themen wie Sucht, Depressionen, Genesung und persönliche Entwicklung sollen den Sohn der Modeikone intensiv beschäftigt haben. Bedeutungsvolle Gespräche und konkrete Unterstützung seien ihm wichtiger gewesen als Status und öffentliche Aufmerksamkeit. "Er sprach dieses Jahr tatsächlich darüber, Suchtberater zu werden, damit er anderen Menschen helfen könnte. Das war ihm wichtig und gab ihm ein gutes Gefühl", berichtete eine Quelle gegenüber Daily Mail. Eine weitere Aussage lautete: "Er interessierte sich für Psychologie und dafür, was Menschen depressiv macht. Er wollte Menschen heilen und echte Gespräche führen." Auch seine offenen Beiträge über mentale Gesundheit in den sozialen Medien hätten ihm viel bedeutet – die positiven Reaktionen zeigten ihm, dass seine Ehrlichkeit anderen helfen konnte. Zuvor hatte das Model unter anderem Fotografie und Immobilien als mögliche Berufsfelder geprüft, ohne diese Pläne dauerhaft zu konkretisieren. Eine familiennahe Quelle betonte, er habe sich sehr bemüht, zugleich aber unter dem Druck seiner prominenten Herkunft und dem Gefühl gelitten, von außen beurteilt zu werden.

So sehr Presley nach Eigenständigkeit strebte, so eng war zugleich sein Verhältnis zu seiner Familie. Besonders dankbar zeigte er sich für die Unterstützung seines Vaters Rande. Im Mai 2026 und damit nur wenige Monate vor seinem Tod veröffentlichte er auf Instagram ein Foto, das die beiden gemeinsam beim Stand-up-Paddling zeigte – der Beitrag wurde später gelöscht. In dem sehr persönlichen Beitrag machte Presley deutlich, wie wichtig Rande während seiner schwierigsten Lebensphasen für ihn gewesen sei. Sein Vater habe ihn nie aufgegeben. Rande sei immer für ihn da gewesen und habe ihm stets mit Rat zur Seite gestanden. Presley war eines von zwei Kindern, die aus der Ehe von Cindy und Rande hervorgingen. Er wurde nur 27 Jahre alt.

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Imago Presley Gerber bei der Los-Angeles-Premiere von "Infinite Icon: A Visual Memoir" im AMC The Grove 14, 20. Januar 2026

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Getty Images Presley Gerber, Model

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Getty Images Presley Gerber, Cindy Crawford und Rande Gerber bei der Weltpremiere von Apple TV+s "Palm Royale" im Samuel Goldwyn Theater

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