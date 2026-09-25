Laura Wontorra begeistert auf der Wiesn im 2.000-Euro-Dirndl

Laura Wontorra (37) zieht auf dem Oktoberfest in München die Blicke auf sich. Am Mittwoch teilte die Moderatorin neue Aufnahmen von der Wiesn auf Instagram – und präsentierte sich darauf in einem karierten Midi-Dirndl im Wert von rund 1.900 Euro. Zu dem Trachtenkleid kombinierte sie eine Seidenschürze, eine weiße Spitzenbluse und eine eng am Kopf geflochtene Frisur. Auf einem der Fotos posiert Laura gemeinsam mit ihrem Partner Riccardo Basile (34), der in einer hellen Tracht neben ihr steht. Die eleganten Looks des Paares kommen bei den Followern offenbar bestens an: Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche begeisterte Reaktionen. Besonders ins Auge fällt dabei, dass die Moderatorin bei ihrer Trachtenwahl auf dezente Töne setzt und auf knallige Farben verzichtet. Auch Riccardo fügt sich mit seinem Outfit stimmig in das gemeinsame Bild ein.

Bei dem Dirndl handelt es sich um das Modell Gaia Tartan des Labels Giacomelli Trachten. Auf der Website des Herstellers wird es für 1.898 Euro angeboten und zählt damit zu den teureren Modellen des Anbieters. Das Karomuster ist in Beige- und Brauntönen gehalten und wird lediglich durch einzelne rote Streifen aufgelockert. Hinzu kommen eine handgenähte Bordüre und die auffällige Seidenschürze. In der Kommentarspalte hinterließen die Fans zahlreiche Herzen und Komplimente, während Promimakler Marcel Remus (39) mit mehreren Flammen-Emojis reagierte. "Das Dirndl ist wunderschön", schwärmte eine Nutzerin unter den Bildern. Andere kommentierten: "Wow, sehr schick und ein tolles Paar!" und "Wie kann man nur so hübsch sein?" Ein weiterer Kommentar lautete: "Das ist eine wunderschöne und glückliche Frau."

Für Laura und Riccardo war es in diesem Jahr nicht der erste Wiesn-Besuch. Bereits am Wochenende zuvor hatten die beiden gemeinsam das Festgelände betreten – damals in aufeinander abgestimmten, monochrom dunkelblauen Trachtenlooks. Das 191. Oktoberfest war am vergangenen Wochenende bei sonnigem und mildem Herbstwetter gestartet. Laut Festleitung kamen allein am Eröffnungstag 450.000 Gäste auf die Theresienwiese. Trotz des für das erste Wochenende typischen Gedränges sprachen Polizei und Rettungskräfte von einem insgesamt ruhigen Verlauf. Noch bis zum 4. Oktober können Besucher in diesem Jahr in den Festzelten feiern. Jährlich zieht das Spektakel mehr als sechs Millionen Menschen an und gilt als größtes Volksfest der Welt.

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Getty Images Moderatorin Laura Wontora, Juni 2026

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Getty Images Marcel Remus im Dezember 2024

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Imago Riccardo Basile und Laura Wontorra beim Almauftrieb auf der Theresienwiese während des Oktoberfests 2026 in München