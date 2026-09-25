"Fresh Meat": Das wurde aus den Stars der Kultserie

Kaum zu glauben, aber die britische WG-Komödie "Fresh Meat" feiert in diesem Monat bereits ihr 15-jähriges Jubiläum. Im September 2011 lief die von Sam Bain und Jesse Armstrong entwickelte Serie erstmals bei Channel 4 und begleitete eine Gruppe völlig unterschiedlicher Studienanfänger durch den Uni-Alltag. Vier Staffeln lang erzählte das Format von den lustigen, unangenehmen und bisweilen schmerzhaften Seiten des Uni- und WG-Lebens. Dabei prallten höchst unterschiedliche Charaktere aufeinander, die sich erst an ihr neues Leben und natürlich auch aneinander gewöhnen mussten. Für einige Darsteller wurde die Komödie zum Sprungbrett für eine internationale Karriere. Besonders vier Namen stechen dabei heraus: Jack Whitehall (38), Zawe Ashton, Gemma Chan und Charlotte Ritchie (37). Sie alle schafften nach dem Serienende den Sprung in große Hollywoodproduktionen, erfolgreiche Netflix-Formate oder sogar ins Marvel Cinematic Universe. Ein Blick zurück zeigt, wie steil die Karrieren der einstigen Serien-Kollegen seither verlaufen sind.

Jack Whitehall, der den arroganten Privatschüler Jonathan "JP" Pembersley verkörperte, stand später neben Dwayne Johnson (54) für "Jungle Cruise" vor der Kamera und war außerdem in "Clifford – Der große rote Hund" zu sehen. Bekannt wurde er zudem mit der Serie "Bad Education" und der Netflix-Reiseshow "Jack Whitehall: Travels with My Father". Serienkollegin Zawe, in "Fresh Meat" als Vod bekannt, stieg derweil zur Marvel-Bösewichtin auf: In "The Marvels" spielte sie die Gegenspielerin Dar-Benn. Zudem übernahm sie Rollen in The Handmaid's Tale und "Velvet Buzzsaw". Gemma war zwar nur in der ersten Staffel als Ruth dabei, etablierte sich danach aber mit "Crazy Rich Asians", "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" und mehreren Marvel-Produktionen in Hollywood. Später folgten "Don't Worry Darling" und "The Creator". Charlotte wiederum war als Literaturstudentin Melissa noch weitgehend unbekannt – heute kennt man sie aus "Call the Midwife", "Ghosts", "You" und Wonka.

Auch privat hat sich bei den ehemaligen Kollegen einiges getan. Jack wurde 2023 gemeinsam mit Model Roxy Horner (35) erstmals Vater. Im April 2026 gab das Paar sich schließlich das Jawort. Zawe ist hingegen seit 2019 mit Hollywoodstar Tom Hiddleston (45) liiert. Die beiden verlobten sich, im Jahr 2022 kam ihr erstes Kind zur Welt. Im Dezember 2025 wurden die Schauspieler still und leise zum zweiten Mal Eltern. Eine besondere Verbindung gab es zudem zwischen zwei Hauptdarstellern: Gemma und Jack hatten sich am Set von "Fresh Meat" kennengelernt und waren ab 2011 ein Paar. Sechs Jahre später gingen die beiden getrennte Wege. Laut damaligen Medienberichten blieb ihr Verhältnis nach dem Liebes-Aus jedoch freundschaftlich. Die Schauspielerin ist inzwischen mit ihrem Kollegen Dominic Cooper (48) zusammen, mit dem sie in London lebt.

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Imago Charlotte Ritchie, Kimberley Nixon, Greg McHugh, Jack Whitehall und Joe Thomas in einer Szene aus "Fresh Meat", Staffel 4, Episode 2

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Getty Images Jack Whitehall bei der Weltpremiere von "Malice" im BFI Southbank in London

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PictureLux/ActionPress Charlotte Ritchie als "Kate" in vierter Staffel von "You"

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