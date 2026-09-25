Packt Miley Cyrus im neuen Song über ihre Schwester aus?

Mit ihrem neuen Album "Bass Persuades", das am vergangenen Freitag, dem 18.09.2026, erschien, liefert Miley Cyrus (33) ihren Fans reichlich Gesprächsstoff. Besonders ein Song sorgt dabei für Aufmerksamkeit: In "Innocent Ways" singt Miley Cyrus über ihre jüngere Schwester, die sie offenbar mitten in einer schwierigen Phase nachts im Rausch anruft. Die entsprechenden Zeilen lauten in der Übersetzung: "Ich will etwas Besseres für meine Schwester. Sie ruft mich nur an, wenn es spät in der Nacht ist und sie high ist. Ihre Gedanken drehen sich. Acht Nächte hintereinander steckte sie in einer Krise. Sie sieht genauso aus wie ich, ja, wenn sie weint. Jetzt, da wir beide älter sind." An anderer Stelle beschreibt die Sängerin ihren Wunsch, ihre Schwester zu beschützen: "Ich habe versucht, all ihre unschuldigen Seiten zu bewahren. Anmut kommt mit dem Alter, aber sag ihr das nicht." Da Noah Cyrus (26) Mileys einzige jüngere Schwester ist, sehen viele Fans in ihr die mögliche Inspiration für den Song. Bestätigt haben weder Miley noch Noah diese Vermutung bislang.

Im Gespräch mit Zane Lowe (53) von Apple Music erklärte Miley zumindest die rätselhafte Zeile über das Älterwerden. "Eine meiner Textzeilen darin lautet, dass Anmut mit dem Alter kommt. Das wusste ich nie", sagte sie und ergänzte: "Nun ja, man kann einem jungen Menschen nicht sagen, dass er, wenn er älter ist, etwas verstehen wird, das er jetzt noch nicht versteht." Im weiteren Verlauf des Songs deutet Miley zudem eine Phase des Kontaktabbruchs an und spricht von einem Brief, dessen Abschicken sie im Nachhinein bereut. "Ich habe den Fehler gemacht. Ich bin irgendwie eingeknickt, obwohl ich es besser weiß. Ich hätte diesen Brief niemals abschicken sollen", heißt es im Song "Innocent Ways". Anschließend stellt sich Miley die Frage, ob ihre Schwester ihre Telefonnummer gewechselt haben könnte, und berichtet von drei erfolglosen Versuchen, sie zu erreichen. Was in dem Brief stand und an wen er gerichtet war, bleibt dabei offen. Zudem deutet die Sängerin an, angesichts der Schattenseiten des Ruhms möglicherweise den Mädchennamen ihrer Mutter anzunehmen. Bereits vor der Veröffentlichung von "Bass Persuades" hatte sie den Nachnamen Cyrus aus ihrem Künstlernamen gestrichen.

Über das Verhältnis der beiden Schwestern wurde in den vergangenen Jahren immer wieder spekuliert – insbesondere im Zusammenhang mit den öffentlich ausgetragenen Veränderungen innerhalb der Familie und der Scheidung ihrer Eltern Billy Ray Cyrus (65) und Tish Cyrus (59). Noah betonte trotz der anhaltenden Gerüchte jedoch mehrfach öffentlich ihre Verbundenheit und Liebe zu ihrer älteren Schwester. 2025 sprach die Sängerin zudem offen darüber, nach einer langen Phase, die von Sucht und psychischen Problemen geprägt war, endlich glücklich und gesund zu sein. Auf ihrem damals veröffentlichten zweiten Album "I Want My Loved Ones to Go With Me" verarbeitete sie persönliche Erfahrungen musikalisch und erklärte, inmitten dieser Herausforderungen ihre Leidenschaft für die Musik neu entdeckt zu haben. Ob sich Mileys Schilderung tatsächlich auf diese Zeit bezieht oder ob sie auf eine ganz andere Situation anspielt, bleibt offen. Keine der beiden hat bestätigt, dass "Innocent Ways" von Noah handelt – die Zuordnung beruht allein auf den Hinweisen im Liedtext.

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Getty Images Noah und Miley Cyrus im Juni 2017

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Getty Images Miley Cyrus bei den Golden Globes 2026

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Getty Images Miley Cyrus mit ihrer Schwester Noah bei einem Auftritt in Miami