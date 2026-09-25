Sylvie Meis braucht Vaseline für "Love Island"-Latexkleid

Knallrot, hauteng und maßgeschneidert: Sylvie Meis (48) plant für ihren Auftritt bei Love Island VIP einen auffälligen Look. Wie die Moderatorin gegenüber Bild berichtete, sitzt das rote Latexkleid allerdings so eng, dass das Anziehen zur echten Herausforderung wird: "Zu Hause habe ich das kaum angekriegt." Vor allem bei Temperaturen um die 30 Grad kommt sie ohne Hilfsmittel kaum in das Outfit – reichlich Vaseline beziehungsweise Fettcreme muss her, damit das Material überhaupt über die Haut gleitet. Die Vorbereitungen auf die Dreharbeiten gestalten sich entsprechend aufwendig. Zwischen Hitze, Latex und Zeitdruck muss jeder Handgriff sitzen, bevor sie vor die Kameras tritt.

Für zusätzliche Aufregung hinter den Kulissen sorgte ausgerechnet ein logistisches Missgeschick: Ein kompletter Karton mit handgearbeiteten Luxusroben, die für die 48-Jährige bestimmt waren, war plötzlich verschwunden. Neben dem bereits erwähnten roten Latexkleid sollten schließlich noch weitere spektakuläre Outfits bei der Realityshow zum Einsatz kommen. "Wir dachten wirklich, sie wurden geklaut. Die Aufregung war riesig", erzählte Sylvie. Ihre Assistentin wollte bereits zur Polizei gehen und Anzeige erstatten – doch dann tauchten die Kleider plötzlich wieder auf. Sylvies Haushälterin hatte sich offenbar Sorgen gemacht, dass der Karton gestohlen werden könnte, und ihn deshalb kurzerhand in Sicherheit gebracht. "Ich war so froh, das sind ja handgearbeitete Spezialanfertigungen. Ich war schon am Boden zerstört, aber sie sind wieder aufgetaucht", so die TV-Bekanntheit.

Sylvie ist nicht nur als Moderatorin, sondern auch als Model und ehemalige Ehefrau eines Fußballers bekannt. Extravagante Mode gehört bei ihren öffentlichen Auftritten zum Programm – ob auf dem roten Teppich, bei Events oder im TV. Auch für den geplanten Latexlook setzt sie deshalb nicht auf ein Kleid von der Stange, sondern auf eine eigens für sie angefertigte Kreation. Zwischen Anprobe, Fettcreme und verschwundenen Kleiderkartons laufen die Vorbereitungen auf "Love Island VIP" auf Hochtouren.

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RTLZWEI Sylvie Meis, "Love Island VIP"-Moderatorin

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RTLZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis

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RTLZWEI Evanthia Benetatou und Jannik Kontalis in "Love Island VIP"