"Babyboy": Ex-AYTO-Kandidat Meji ist erstmals Vater geworden

Bei Meji und seiner Partnerin Vivian ist das Baby da! Der ehemalige Are You The One?-Kandidat ist zum ersten Mal Vater geworden und verkündete die Geburt seines Sohnes voller Freude auf Instagram. Dort teilte der Realitystar gleich mehrere erste Aufnahmen des kleinen Jungen, dessen Gesicht die frischgebackenen Eltern allerdings bewusst nicht zeigen. "Willkommen in der Welt, unser kleiner Junge", schrieb Meji zu den Bildern und ließ damit seine Follower an seinem Glück teilhaben. Für ihn und Vivian beginnt damit ein völlig neuer Lebensabschnitt: Der kleine Junge ist das erste gemeinsame Kind des Paares.

Auch direkt an seinen Sohn richtete Meji einige liebevolle Worte. "Wir hoffen, dass du immer weißt, wie sehr du geliebt wirst. Du hast unsere Welt vollständig gemacht. Wir lieben dich endlos", schrieb der Realitystar. Die Freude über den Familienzuwachs teilen offenbar auch seine Follower: Unter dem Beitrag häuften sich innerhalb kürzester Zeit die Glückwünsche zur Geburt. "Ein Segen", kommentierte etwa ein Fan, während andere den "kleinen Prinzen" auf der Welt willkommen hießen. Viele wünschten Meji, Vivian und ihrem Sohn für die kommende Zeit vor allem viel Liebe, Glück und zahlreiche schöne Momente als kleine Familie.

Dabei hatte Meji ursprünglich vor laufenden Kameras nach der großen Liebe gesucht. In der jüngsten Staffel von "Are You The One?" wollte der Realitystar die passende Partnerin finden, ging aus dem Datingformat jedoch ohne Liebesglück hervor. Erst nach der Show lernte er Vivian kennen und lieben. Vor rund acht Wochen machten die beiden dann öffentlich, dass sie einen Jungen erwarten. Passend zur Verkündung teilten Meji und Vivian innige Paarfotos, auf denen sie eng aneinandergekuschelt den wachsenden Babybauch in Szene setzten. Gleichzeitig sprachen die werdenden Eltern darüber, welche Werte sie ihrem Sohn später mit auf den Weg geben möchten.

Anzeige Anzeige

Instagram / its.meji_ Meji mit seinem neugeborenen Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / vivian.xm Vivian und Meji posieren

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Meji, "Are You The One?"-Kandidat 2026