Tränen der Erleichterung: Jessie J gilt heute als krebsfrei

Jessie J (38) hat einen emotionalen Meilenstein erreicht: Elf Monate nach ihrer Brustkrebsdiagnose hat die Sängerin nun erfahren, dass sie offiziell als krebsfrei gilt. Die 38-Jährige erfuhr die erlösende Nachricht bei ihrem jährlichen Kontrolltermin im Krankenhaus, wie sie jetzt auf Instagram mit ihren Fans teilte. In einem Video aus der Klinik zeigte sich Jessie sichtlich nervös vor einer MRT-Untersuchung, bevor sie in der Bildunterschrift verriet, dass die Ergebnisse besser nicht hätten ausfallen können. "Ich habe stundenlang geweint und dann zum ersten Mal seit einem Jahr tief durchgeatmet", so Jessie. In den Kommentaren feierten zahlreiche Promis wie Andrea McLean und Brenda Edwards (57) die positive Nachricht und lassen der Musikerin viel Zuspruch zukommen.

Bereits im Juni hatte Jessie öffentlich gemacht, dass bei ihr Brustkrebs festgestellt worden war. Der Tumor war früh entdeckt worden, dennoch stand eine Mastektomie an, die die Sängerin nach eigenen Angaben stark belastete. In ihrem neuen Post schilderte sie, wie sie sich vor der aktuellen Kontrolle fast "in die Hose gemacht" habe, weil sie solche Untersuchungen als sehr beängstigend empfindet. Während des MRT musste sie wie "Superman" in der Röhre liegen – auf dem Bauch, mit den Armen nach vorne gestreckt. Dazu machte sie Witze über die spezielle Lagerung der Brust und versuchte, mit Humor durch die angespannte Situation zu kommen. Eine ursprünglich geplante zweite Operation war nach ihren Worten von Ärzten verschoben worden, nachdem sie dafür sogar ihre Tour abgesagt hatte. Im Gespräch mit dem Guardian erklärte Jessie ihre Abneigung gegen Vollnarkosen: "Ich hasse es, unter Narkose gesetzt zu werden ... du fühlst dich, als wärst du in einer 'Black Mirror'-Folge."

Auch andere gesundheitliche Rückschläge machten Jessie zu schaffen: Vor Kurzem landete sie nach einem heftigen Schlag an den Kopf beim Einsteigen in ein Auto im Krankenhaus und musste ebenfalls in die Röhre. Parallel dazu sprach Jessie in Interviews und Podcasts offen darüber, dass sie das Gefühl habe, der Krebs habe ihr wertvolle Zeit mit Sohn Sky genommen. "Gestern habe ich hemmungslos geweint. Ich habe das Gefühl, ich kann keine Mutter für meinen Sohn sein und ich vermisse ihn. (...) Ich habe wegen der Behandlung etwas verpasst, und bei einem Kleinkind geht alles so schnell. Manche Tage sind furchtbar." Nach den guten Nachrichten kann sie sich nun voll und ganz auf Sky konzentrieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessiej Jesse J im Krankenhaus

Anzeige Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessie J, Chanan Colman und ihr Sohn Sky Colman im Dezember 2023