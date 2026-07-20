Jessie J verkündet die Trennung von Partner Chanan Colman

Jessie J (38) und Chanan Colman sind kein Paar mehr. Die britische Sängerin gab die Trennung von dem ehemaligen Basketballprofi nun auf Instagram bekannt – und machte dabei deutlich, dass die Beziehung bereits vor einiger Zeit zu Ende gegangen ist. In einem gemeinsamen Familienfoto mit ihrem Sohn Sky teilte Jessie J mit: "Chanan und ich haben unsere romantische Beziehung vor einiger Zeit beendet. Es war eine traurige und schwierige Situation, aber wir haben uns darauf konzentriert, den Wandel privat und positiv zu gestalten – für eine gesunde und glückliche Co-Elternschaft für unseren Sohn und für uns selbst."

Obwohl die Beziehung beendet ist, möchten die beiden weiterhin gemeinsam als Eltern für ihren im Mai 2023 geborenen Sohn Sky da sein. Jessie J betonte in ihrem Post, dass sie und Chanan einander auch künftig mit Liebe, Respekt und Fürsorge begegnen werden – als Freunde und als Elternteile. "Wenn ihr uns also gemeinsam als Familie unterwegs seht oder wir uns gegenseitig gelegentlich in den sozialen Medien posten, dann ist genau das der Grund dafür: Sky gemeinsam großzuziehen und zu lieben, unterstützt von einer positiven Freundschaft", schrieb sie weiter. Mit dem öffentlichen Statement wollte die Sängerin Gerüchten und falschen Darstellungen zuvorkommen.

Die Trennung kommt zu einem Zeitpunkt, der für Jessie J ohnehin aufwühlend war. Im April 2025 wurde bei ihr Brustkrebs im Frühstadium diagnostiziert. Chanan stand ihr während dieser schweren Zeit zur Seite. Kurz darauf vermeldete sie auf Instagram erfreulicherweise, krebsfrei zu sein. Kennengelernt hatten sich die beiden um das Jahr 2021, nur wenige Wochen nachdem Jessie J eine Fehlgeburt erlitten hatte. In der Vergangenheit schwärmte die Sängerin öffentlich von Chanan und nannte ihn "die Ruhe zu meinem Chaos" und "den Frieden zu meiner Angst". Noch vor rund einem Jahr hatte Jessie J erklärt, dass eine Hochzeit für sie kein dringendes Thema sei – sie hätten es nicht eilig. Nun ist aus dem Paar eine co-elterliche Freundschaft geworden.

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Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J mit Sky, Dezember 2024

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Instagram / jessiej Jessie J und ihr Partner Chanan Colman mit Baby Sky

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Instagram / jessiej Jessie J, Musikerin, mit ihrem Ehemann