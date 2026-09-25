Erste Reihe: Lenny Kravitz bei Harry Styles' Show gesichtet

Harry Styles (32) durfte sich am Mittwochabend in New York über ganz besonderen Besuch freuen. Bei seiner inzwischen 13. Show im Madison Square Garden hatte sich Rocklegende Lenny Kravitz (62) einen Platz in der ersten Reihe gesichert, wie TMZ jetzt berichtet. Während Harry auf der Bühne im Mittelpunkt stand, verfolgte Lenny das Spektakel von einem der besten Plätze der gesamten Arena aus. Der Musiker klatschte im Takt mit und schien die Performance sichtlich zu genießen. Lange blieb allerdings auch der prominente Zuschauer selbst nicht unbeobachtet: Vor der Bühne zog Lenny jede Menge Aufmerksamkeit auf sich und wurde von anwesenden Fans gefilmt. Die Aufnahmen verbreiteten sich anschließend rasch im Netz. Dass ausgerechnet ein Kollege dieses Formats an diesem Abend im Publikum saß, sorgte bei den Konzertbesuchern entsprechend für Gesprächsstoff.

Der Auftritt ist einer von insgesamt 30 Konzerten, die Harry im Madison Square Garden gibt. Die Konzertreihe startete Ende August 2026 und soll noch bis Halloween andauern. Die New Yorker Arena ist dabei der einzige Veranstaltungsort in den USA, an dem der Sänger im Rahmen seiner Tournee "Together, Together" auftritt. Mit dem legendären Haus verbindet Harry bereits eine besondere Erfolgsgeschichte: Schon 2022 absolvierte er dort 15 Shows in Folge. Als Anerkennung für diese Leistung wurde ihm ein eigenes Banner unter dem Hallendach gewidmet – eine Ehre, die sonst vor allem Sportlegenden und großen Namen der Musikbranche zuteilwird. Mit seiner aktuellen Residency setzt der Musiker nun noch einen drauf und verdoppelt die Zahl seiner Auftritte in der Arena.

Lennys Besuch hatte allerdings noch eine zweite, deutlich privatere Bedeutung. Harry wird seit August 2025 mit Zoë Kravitz (37) in Verbindung gebracht – und bei ihr handelt es sich um niemand Geringeren als Lennys Tochter. Die Schauspielerin stammt aus der früheren Ehe des Rockstars mit Lisa Bonet (58). Nach Informationen von TMZ sollen Harry und Zoë inzwischen sogar verlobt sein. Bestätigt haben die beiden die Gerüchte bislang allerdings nicht: Weder der Sänger noch die Schauspielerin haben ihre Beziehung oder eine mögliche Verlobung offiziell gemacht. Beide halten ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und posieren nur äußerst selten gemeinsam vor Kameras. Lennys Anwesenheit in der ersten Reihe fiel daher besonders auf.

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Collage: Imago, IMAGO / MediaPunch Collage: Lenny Kravitz und Harry Styles

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Getty Images Harry Styles, Musiker

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Getty Images Lenny und Zoë Kravitz

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