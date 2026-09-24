Wegen Gehörfehler gemobbt: So hart war GNTM-Tonys Schulleben

Tony Eberhardt (32) kennt Ausgrenzung aus eigener Erfahrung. Der Finalist der 21. Staffel von Germany's Next Topmodel ist hochgradig schwerhörig – und genau das machten ihm seine Mitschüler ab der vierten Klasse über Jahre hinweg zum Vorwurf. Er sei ausgelacht, ausgeschlossen und mit verletzenden Streichen gequält worden. Die Erfahrungen haben sein Selbstvertrauen nachhaltig erschüttert und beschäftigen ihn emotional bis heute, wie er in Interviews offen erzählt. Inzwischen nutzt das Model seine Bekanntheit, um Inklusion zu fördern und Ausgrenzung entgegenzutreten. Bei der klicksafe-Schulstunde "Online gemobbt. Real verletzt. Gemeinsam gegen Cybermobbing!" sprach er in Kooperation mit Aktion Mensch und Nummer gegen Kummer live vor mehr als 65.000 Schülerinnen und Schülern. Dort berichtete er von seinen eigenen Erfahrungen, von den Folgen von Mobbing und davon, welche Hilfsangebote es für Betroffene gibt.

Wie sehr ihn die Schulzeit geprägt hat, schilderte Tony laut RTL mit diesen schockierenden Beispielen: Bei Gruppenarbeiten blieb er außen vor, im Sportunterricht wurde er trotz seiner Sportlichkeit als Letzter gewählt. Einmal durfte er bei einer Schneeballschlacht mitmachen – in dem Schneeball, der ihn am Kopf traf, war jedoch ein Stein versteckt. "Ich habe geblutet", erinnert er sich. Besonders belastend war für ihn, dass seine Hörbehinderung in der Schule oft als Störfaktor dargestellt wurde. Verstand er im Unterricht etwas nicht, lachten die anderen. "Ich habe mich selbst hinterfragt und ständig den Fehler bei mir gesucht – zum Beispiel bei meiner Aussprache", resümierte der 32-Jährige, der nach Stockholm auswandern will. Seine frühere Neugier und Offenheit wichen zunehmend Unsicherheit und Rückzug. Rückhalt fand er im Handball. Einige Lehrkräfte unterstützten ihn mit einem Nachteilsausgleich, indem sie ihm beispielsweise Text- statt Höraufgaben ermöglichten. Sein Rat an Betroffene: "Lasst euch nicht unterkriegen! Sucht euch Halt in euren Hobbys und Leidenschaften."

Neben seiner Hörbehinderung hat Tony auch eine Sehschwäche – aufhalten ließ er sich davon bei "Germany's Next Topmodel" aber nicht. Den Laufsteg meisterte er auch ohne Hörgerät, sofern er vor dem ersten Schritt eine kleine Hilfestellung bekam. Auch sportlich blieb er seinem Weg treu: Der frühere Handballer war Gehörlosen-Nationalspieler, heute arbeitet er als Model, Content Creator und Speaker. Seit der Castingshow erhält er nach eigenen Angaben überwiegend positive Rückmeldungen, auch von Lehrkräften, Eltern sowie Kindern und Jugendlichen, die sich in seiner Geschichte wiederfinden. Um Hasskommentare einzudämmen, nutzt er einen "Filter", wie er es nennt. Dennoch wurde er in Interviews bereits beleidigt und es wurde infrage gestellt, ob er ins Fernsehen gehöre: "Oft fühlt es sich an, als wäre das Mobbing erst gestern passiert." Trotz all seiner Bühnenerfahrung bleibt das öffentliche Erzählen für ihn emotional. "Gleichzeitig hilft es mir, darüber zu reden." In gewisser Weise sei es wie eine Therapie.

Anzeige Anzeige

Imago Tony Eberhardt, April 2026

Anzeige Anzeige

tonyeberhardt GNTM-Kandidat Tony Eberhardt im Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tonyeberhardt Tony Eberhardt, April 2026

Anzeige