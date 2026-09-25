"Off Campus" Staffel 2: Neue Set-Clips gehen im Netz viral

Fans von Off Campus erhalten schon jetzt einen ersten Vorgeschmack auf die zweite Staffel: Auf TikTok tauchen derzeit neue Videos von den Dreharbeiten auf – obwohl bislang noch kein offizieller Starttermin für die neuen Folgen feststeht. Im Mittelpunkt der Fortsetzung stehen diesmal Allie und Dean, verkörpert von Mika Abdalla (26) und Stephen Kalyn (28). Das Serienpaar steht aktuell unter anderem auf dem Gelände der University of British Columbia in Vancouver, Kanada, vor der Kamera. Da der Campus gut besucht ist, lässt sich die Produktion dort kaum vor neugierigen Blicken verbergen. Studierende beobachten die Dreharbeiten, zücken ihre Handys und halten einzelne Szenen fest. Die kurzen Clips landen anschließend in den sozialen Medien, wo sie bereits Millionen Aufrufe erzielt haben und die Vorfreude auf die Fortsetzung weiter anheizen.

Zu viel wollen die Verantwortlichen allerdings offenbar nicht verraten. Vor allem romantische Szenen versucht die Produktion gezielt vor den Handykameras der Schaulustigen abzuschirmen. Auf einer der Aufnahmen ist zu sehen, wie Crewmitglieder große schwarze Regenschirme hochhalten, damit Stephen als Dean während einer Szene nicht zu erkennen ist. Auf diese Weise sollen wichtige Details möglichst nicht vorab im Netz auftauchen. Neben den beiden sind auch bekannte Gesichter wieder dabei: Ella Bright (19) und Belmont Cameli (28) schlüpfen erneut in ihre Rollen als Hannah und Garrett, das Liebespaar aus der ersten Staffel. In einem der veröffentlichten Clips winken die beiden Darsteller sogar freundlich den Menschen zu, die das Geschehen am Set verfolgen. Die Hauptrollen in der Handlung übernehmen diesmal jedoch Allie und Dean.

Dass das zentrale Paar der Serie wechselt, kommt nicht von ungefähr, sondern entspricht dem Konzept der Bestseller-Vorlage von Autorin Elle Kennedy. In ihren Büchern steht jeweils eine andere Liebesgeschichte im Mittelpunkt – und damit auch in jeder Staffel ein neues Paar. Wie groß das Interesse an der Serie ist, zeigte bereits der Auftakt der ersten Staffel: Nach Angaben von Amazon erreichte die Eishockeyromanze innerhalb der ersten zwölf Tage weltweit 36 Millionen Zuschauer. Damit gelang "Off Campus" der drittgrößte Serienstart in der Geschichte von Prime Video. Nur die jeweils ersten Staffeln von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" und "Fallout" legten einen noch erfolgreicheren Start hin. Wann die neuen Folgen rund um Allie und Dean beim Streamingdienst zu sehen sein werden, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Ella Bright und Belmont Cameli beim Amazon Upfront 2026 im Beacon Theatre in New York City

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Amazon Content Services LLC Mika Abdalla und Stephen Kalyn in "Off Campus"

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Getty Images Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Louisa Levy, Belmont Cameli, Ella Bright, Stephen Kalyn, Mika Abdalla und Josh Heuston

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