Sugababes: Erstes Studioalbum des Original-Trios seit 2001

Große Sensation für Pop-Fans: Die Sugababes kehren in ihrer absoluten Urbesetzung zurück. Am 12. Februar 2027 veröffentlichen Keisha Buchanan (41), Mutya Buena (41) und Siobhán Donaghy (42) ein neues Studioalbum mit zwölf Tracks, das nach der Band selbst benannt ist. Das Gründertrio verkündete die frohe Botschaft am Donnerstag via Instagram. Musikgeschichte schreibt das Werk vor allem deshalb, weil es das erste Mal seit ihrem legendären Debüt "One Touch" aus dem Jahr 2000 ist, dass die drei Frauen eine komplett frische Platte zusammen eingesungen haben – ein Meilenstein nach sage und schreibe 26 Jahren. Zur Titelwahl schrieben die drei auf Instagram: "Je mehr alles zusammenkam, desto klarer wurde, dass es nur einen Namen dafür geben konnte: Sugababes. Es fühlt sich unverwechselbar nach uns an." Siobhán sprach im Gespräch mit Vogue von einem besonderen Moment: "Es fühlte sich an, als sollte es so sein." Für sie schließe sich damit ein Kreis – passend dazu trägt der letzte Song des Albums den Titel "Full Circle".

Die erste Single "Ghost" ist bereits erschienen – und sie hat einen sehr persönlichen Hintergrund. Inspiriert wurde der Track von Siobháns erster großer Liebe. "Er hat mich im Grunde geghostet, bevor es überhaupt ein Wort dafür gab", erzählte die Sängerin der Vogue. Es sei seltsam gewesen, um einen Menschen zu trauern, der noch irgendwo da draußen ist. Genau dieses Gefühl sollte sich auch im Sound widerspiegeln: Bei der Produktion setzten die Musikerinnen bewusst auf einen ungeschminkten, rauen Sound statt auf eine glattpolierte Überproduktion. Für die Lead-Single holten sie sich mit Jon Shave und Wayne Hector namhafte Co-Autoren an die Seite. Das restliche Songmaterial zeigt die Experimentierfreude der Band: Ihr charakteristischer R&B-Pop verschmilzt hier mit modernen Club-Einflüssen wie UK Garage, Amapiano und Dance. Beim Songwriting griff das Trio auf die Unterstützung einer hochkarätigen Riege britischer Produzenten zurück. Sogar optisch schließt sich der Kreis zu ihren Anfängen, denn das Cover-Artwork wurde von Fotografin Liz Collins inszeniert, die bereits das ikonische Cover ihres Debüts "One Touch" fotografierte.

Der Weg zurück in der Originalbesetzung und unter dem alten Bandnamen war lang. Siobhán verließ die Gruppe bereits 2001, Mutya folgte 2005 und Keisha schied 2009 als letztes Gründungsmitglied aus. Ab etwa 2011 traten die drei zunächst unter dem Kürzel MKS auf, weil ihnen die Rechte am Namen Sugababes fehlten. Über den Kampf darum sagte Keisha gegenüber Vogue: "Ich musste mich mit ein paar Giganten anlegen." Trotz des Neustarts bleibt die Vergangenheit Teil der Band-DNA: So feierte Ex-Mitglied Heidi Range (43) Ende Mai 2026 beim Londoner Mighty Hoopla Festival nach einer 15-jährigen Abwesenheit ein überraschendes Bühnencomeback. Gemeinsam mit Nicole und Natalie Appleton performte sie im Rampenlicht unter anderem den großen Sugababes-Klassiker "Round Round". Das bevorstehende Studioalbum lenkt den Fokus nun jedoch wieder ganz auf das vollständige Comeback jener drei Sängerinnen, die im Jahr 2000 das Fundament der Girlgroup legten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Siobhán Donaghy, Mutya Buena und Keisha Buchanan bei Hits Radio Live 2025 in Manchester

Anzeige Anzeige

Getty Images Keisha Buchanan, Mutya Buena und Siobhan Donaghy, die Original-Sugababes-Besetzung

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Sugababes in Originalbesetzung im Jahr 2023