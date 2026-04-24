Insider bestätigt Verlobung von Zoë Kravitz und Harry Styles

Die Verlobungsgerüchte um Harry Styles (32) und Zoë Kravitz (37) haben sich offenbar bestätigt: Laut einem Insider sollen der Sänger und die Schauspielerin nach rund acht Monaten Beziehung verlobt sein. Gegenüber Page Six verriet die Quelle: "Er ist völlig vernarrt in sie. Er würde für sie eine Klippe runterspringen." Auch Zoë soll überglücklich sein – sie schwebe "auf Wolke sieben", so der Insider weiter. Ausgelöst wurden die Spekulationen durch Fotos, die die Schauspielerin beim Küssen mit Harry zeigen – an ihrer linken Hand prangte dabei ein auffällig funkelnder Ring. Eine offizielle Bestätigung von den beiden Stars oder ihren Vertretern steht bislang noch aus.

Laut dem Insider war die Verlobung für das Umfeld der beiden keine große Überraschung: "Niemand in ihrem Kreis ist überrascht", so die Quelle. Bereits im Januar 2026 soll Zoë in ihrem engsten Freundeskreis geschwärmt haben, Harry sei "ihr Seelenverwandter". Das Paar hält sich ansonsten eher bedeckt und wurde zuletzt beim gemeinsamen Besuch der After-Party von Saturday Night Live gesichtet, nachdem Harry die Show als Gastgeber moderiert hatte – Hand in Hand, wie Fotos zeigten.

Kennengelernt haben sich die beiden im August 2025, als sie Arm in Arm durch Rom spazierten, kurz darauf folgten Knutschfotos aus London. Schon damals betonten Insider gegenüber Page Six, dass es sich um mehr als ein flüchtiges Abenteuer handle. Für Zoë wäre es nach der Ehe mit Karl Glusman (38), die von Juni 2019 bis Dezember 2020 dauerte, und der geplatzten Verlobung mit Channing Tatum (45) die nächste große Liebesgeschichte. Harry wiederum hat in der Vergangenheit unter anderem Beziehungen mit Taylor Swift (36), Kendall Jenner (30) und Olivia Wilde (42) geführt.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Imago Collage: Zoë Kravitz und Harry Styles

Anzeige Anzeige

Imago Harry Styles bei den Brit Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoë Kravitz bei den Gothams 34th Annual Film Awards, Dezember 2024