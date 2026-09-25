Matthias Reim schreibt Tochter Zoe einen bewegenden Song

Ein kleiner Augenblick im Krankenhaus wurde für Matthias Reim (68) zur Inspiration für ein ganzes Lied. In der "Giovanni Zarrella Show" erinnerte sich der Sänger an die Geburt seiner Tochter Zoe im Jahr 2022 zurück. Kaum war das Baby aus dem Kreißsaal gekommen und lag zum ersten Mal in seinen Armen, schossen ihm bereits die ersten Textzeilen durch den Kopf. Matthias fragte sich damals, was er seinem neugeborenen Kind wohl sagen würde, wenn es ihn in diesem Augenblick schon verstehen könnte. Aus diesem Gedanken entstand schließlich die zentrale Zeile des Stücks: "Willkommen in meiner Zukunft, groß wie ein Planet." Damit hatte der Sänger das Thema seines neuen Liedes gefunden, noch bevor er die Klinik überhaupt verlassen hatte.

Wie tief ihn die erste Begegnung mit Zoe berührte, machte Matthias in der Sendung ebenfalls deutlich. "Das war ein unfassbarer Moment. Der hat bis heute nicht aufgehört", erklärte er in der Show. Der Song, der aus diesem Gefühl entstand, trägt passenderweise den Titel "Willkommen in meiner Zukunft". Matthias verdeutlicht darin, dass Zoe seine Zukunft vollkommen macht, und nennt seine Tochter ein "Geschenk des Himmels". Die persönliche Entstehungsgeschichte des Liedes offenbarte der Sänger im Rahmen der Sonderausgabe der "Giovanni Zarrella Show", die unter dem Motto "Kleine Stars ganz groß" stand. In der Sendung standen Kinder mit außergewöhnlichen Talenten im Mittelpunkt. Ein Rahmen also, der für eine Geschichte über Nachwuchs, Musik und große Gefühle kaum besser hätte passen können.

Zoe kam 2022 zur Welt und ist Matthias' jüngste Tochter. Zugleich ist sie sein erstes gemeinsames Kind mit der Sängerin Christin Stark (36). Insgesamt ist der Sänger siebenfacher Vater – auch ein achtes Kind würde er laut eigener Aussage nicht ausschließen. In der Sendung scherzte er selbst darüber, dass er "so viele" Kinder habe. Als er über Zoes Geburt und die Bedeutung dieses Augenblicks für seinen Song sprach, wurde Matthias jedoch ernst. Musik spielt auch im Leben von zwei seiner älteren Kinder eine wichtige Rolle. Marie (26) und Julian (29) sind ebenfalls im Musikgeschäft tätig. Laut dem Sänger entschieden sich die beiden trotz seiner Vorbehalte für diesen beruflichen Weg. Die Musik zieht sich damit durch mehrere Generationen der Familie. Mit "Willkommen in meiner Zukunft" hat Matthias nun auch seiner Jüngsten ein eigenes Denkmal in Liedform gesetzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Reim, Schlagersänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Reim im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Reim und Christin Stark