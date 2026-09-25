Melania Trump kündigt neue Doku mit privaten Einblicken an

Neuigkeiten aus dem Weißen Haus: Melania Trump (56) plant ein weiteres TV-Projekt und will damit tiefer in ihr Privatleben blicken lassen. In der Sendung "Fox and Friends" bestätigte die First Lady, dass eine zweiteilige Dokuserie in der Mache ist, deren Name noch nicht feststeht – als Starttermin peilt sie den kommenden November an. Melania will offenbar auch Themen ansprechen, die sie öffentlich bislang komplett ausgespart hat. "Es ist eher ein persönliches Gespräch mit mir. Es gibt einige private Fragen, die ich beantworten werde und deren Antworten die Menschen noch nie gehört haben, deshalb ist es irgendwie aufregend", erklärte sie. Konkrete Inhalte nannte sie nicht – ihr Berater Marc Beckman kündigte laut Hola! zuvor bereits an, man werde "eine Seite der First Lady zeigen, die man noch nicht gesehen hat".

Anders als der Kinofilm "Melania", der im Januar anlief und die 20 Tage vor Donald Trumps (80) zweiter Amtseinführung nachzeichnete, setzt das neue Projekt stärker auf Dialog statt Rückblick. Laut Beckman sei die Serie "komplett anders gedreht" als der Film. Bereits die erste Doku war Teil eines Deals mit Amazon MGM Studios, für den laut Puck News rund 40 Millionen Dollar (rund 35 Millionen Euro) flossen – inklusive einer möglichen Fortsetzung. Regie führte Brett Ratner (57), für den es der erste Film seit Vorwürfen sexueller Belästigung durch mehrere Kolleginnen war. Trotz zusätzlicher Marketingausgaben von schätzungsweise 35 Millionen Dollar (30 Millionen Euro) blieb der Kinoerfolg mit etwa 16,7 Millionen Dollar (14,5 Millionen Euro) Einspielergebnis überschaubar. Kritiker warfen dem Werk vor, mehr Imagepflege als echte Einblicke zu liefern – genau daran will die neue Serie mit persönlichen Antworten ansetzen.

Auftritte an der Seite ihres Mannes bleiben für Melania die Ausnahme, nicht die Regel. Umso mehr Aufsehen erregte im August ihr gemeinsamer Besuch mit Donald beim Freedom 250 Grand Prix in Washington – nach über einem Monat ohne gemeinsame öffentliche Termine. Im Mittelpunkt stand dabei allerdings weniger das Paar selbst als ihr auffallend jugendliches Erscheinungsbild, das prompt Spekulationen über kosmetische Eingriffe auslöste, zu denen sie sich nie äußerte. Ihre seltenen Auftritte kommentierte Melania zuletzt selbst mit Humor: Bei einem Termin im Rosengarten sagte sie laut Newsweek: "Guten Tag, ich habe gehört, ihr habt mich vermisst. Hier bin ich." Ob Beautygerüchte, ihre Ehe oder ihr zurückgezogenes Auftreten in der neuen Serie zur Sprache kommen, ließ sie bei "Fox and Friends" offen.

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IMAGO Melania Trump, August 2026

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Getty Images Melania Trump im Januar 2025 in North Carolina

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Getty Images Donald Trump und Melania Trump bei der Weltpremiere von Amazon MGMs "Melania" im Trump Kennedy Center in Washington, DC