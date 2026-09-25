Nach Krankenhaus: Königin Margrethe fehlt bei Royal-Termin

Nach ihrem Krankenhausaufenthalt Anfang September zieht sich Königin Margrethe (86) offenbar weiterhin deutlich zurück. Bei der Eröffnung des dänischen Parlaments am 6. Oktober wird die frühere Monarchin nicht dabei sein. Das geht aus dem offiziellen Terminkalender des Königshauses hervor. König Frederik, Königin Mary (54) und Prinzessin Benedikte (82) werden die Zeremonie von der Königsloge im Plenarsaal aus verfolgen – Margrethe ist in der Aufstellung nicht aufgeführt. Im vergangenen Jahr hatte sie den Termin noch wahrgenommen. Ihr Fehlen kommt nicht ganz überraschend. Anfang September war Margrethe wegen Unwohlseins in das Rigshospitalet in Kopenhagen eingeliefert worden.

Bei den Untersuchungen stellten die Ärzte eine neue Blutansammlung im Hüftbereich sowie eine leichte Dehydrierung fest. Nach vier Tagen konnte die 86-Jährige die Klinik wieder verlassen und kehrte zur weiteren Erholung auf Schloss Fredensborg zurück. Bei ihrer Entlassung am 10. September erklärte der Palast, Margrethe befinde sich wieder in einem guten Zustand. Gleichzeitig hieß es jedoch, sie müsse sich "in der kommenden Zeit schonen". Weitere öffentliche Auftritte für die nächsten Wochen wurden bislang nicht angekündigt. Dass sie nun auch bei der Parlamentseröffnung fehlt, passt damit zu der angekündigten Ruhephase.

Für Margrethe ist es bereits das zweite Mal innerhalb von drei Jahren, dass sie bei diesem traditionellen Termin nicht dabei sein kann. Auch 2024 musste sie passen, nachdem sie bei einem Sturz einen Bruch der linken Hand sowie Verletzungen im Bereich der Halswirbel erlitten hatte. Die Eröffnung des Folketings findet jedes Jahr am ersten Dienstag im Oktober statt und ist in der dänischen Verfassung verankert. Seit 1966 nimmt die Königsfamilie regelmäßig an der Zeremonie teil. In diesem Jahr wird das Königshaus dort lediglich von Frederik, Mary und Benedikte vertreten.

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Getty Images Königin Margrethe im November 2024

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Getty Images Königin Margrethe II. winkt auf den Stufen von Schloss Fredensborg, neben ihr Dackel Tilia, anlässlich ihres 86. Geburtstags

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Getty Images Margrethe, Anne‑Marie, Frederik X. und Mary beim Konzert der Livgarde zu Margrethes 86. Geburtstag im Innenhof von Schloss Fredensborg