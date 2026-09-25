Mit 85 Jahren kämpft Senta Berger gegen die Einsamkeit

Senta Berger (85) blickt derzeit auf ein Jahr zurück, das sie an ihre Grenzen gebracht hat. Am Freitagabend war die Schauspielerin zu Gast im WDR-Talk "Kölner Treff" und sprach dort offen über die Herausforderungen der vergangenen Monate. Zu Beginn des Jahres hatte sie einen schweren Sturz erlitten, von dem sie sich erst wieder erholen musste, wie oe24 berichtet. Noch schwerer wog jedoch der Verlust ihres Ehemanns Michael Verhoeven (†85), der sie über einen langen Zeitraum stark belastete. Der Regisseur war im April 2024 im Alter von 85 Jahren gestorben. Fast 60 Jahre lang waren die beiden verheiratet gewesen – und waren dem Älterwerden zu seinen Lebzeiten gemeinsam mit einer guten Portion Humor begegnet. Wie sehr ihr das Alleinsein zu schaffen macht, hatte die Schauspielerin bereits in einem früheren Gespräch geschildert. Besonders die Morgenstunden seien für sie eine Belastung. Die Stille in ihrem Zuhause halte sie seit dem Tod ihres Mannes nur schwer aus.

Um die leeren Räume nach dem Aufwachen mit Leben zu füllen, greift sie deshalb zu einem festen Ritual: Sie schaltet sofort Musik ein, hört Radio oder lässt Lieder über ihr Handy laufen. Auf diese Weise verschafft sie sich eine Geräuschkulisse, die die Wohnung nicht ganz so verwaist wirken lässt. Ohne ihn erlebt Senta das Altern inzwischen phasenweise als deutlich schwieriger. Gleichzeitig betont sie, dass sie nicht allein durch diese Zeit gehen muss: Halt findet sie bei ihrer Familie, die in München lebt. Ihre Kinder sind für sie da und holen sie immer wieder aus den eigenen vier Wänden heraus.

Struktur findet die Schauspielerin vor allem in kleinen gemeinsamen Unternehmungen mit ihren Söhnen. Ein Essen am Viktualienmarkt in München etwa gehört zu den Momenten, die ihr guttun. Senta und Michael hatten 1966 geheiratet und waren bis zu seinem Tod ein Paar – beruflich wie privat. Gemeinsam gründeten sie die Produktionsfirma Sentana Film und arbeiteten über Jahrzehnte hinweg immer wieder zusammen. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. Senta selbst zählt zu den bekanntesten Gesichtern des deutschsprachigen Films und Fernsehens. Sie stand nicht nur für deutsche Serien und Fernsehfilme vor der Kamera, sondern wirkte auch in internationalen Kinoproduktionen mit. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis und dem Bayerischen Fernsehpreis.

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Getty Images Michael Verhoeven und Senta Berger, Mai 2023

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Getty Images Simon Verhoeven mit Michael Verhoeven, im November 2017

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Getty Images Michael Verhoeven, Simon Verhoeven, Senta Berger und Luca Verhoeven, im Januar 2010

Getty Images Elke Sommer und Senta Berger am London Airport vor den Dreharbeiten zu "The Victors", 17. Dezember 1962