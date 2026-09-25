Benny Blanco verrät: Darum erinnert ihn Selena an seine Mama

Benny Blanco (38) hat einen ungewöhnlichen Vergleich gezogen: Seine Ehefrau Selena Gomez (34) erinnere ihn an seine eigene Mutter. Im Interview mit Sunday Times Magazine erklärte der Produzent, worin die beiden Frauen sich ähneln. Beide seien eher ruhig und zurückhaltend, würden ihr Umfeld lieber beobachten und stünden auf großen Partys nicht gerne im Mittelpunkt. "Meine Frau ist sehr ruhig und eine Beobachterin. Wenn wir auf einer großen Party sind, wollen weder meine Frau noch meine Mutter im Mittelpunkt stehen, was lustig ist, weil meine Frau in jedem Raum, den sie betritt, im Mittelpunkt steht", sagte er gegenüber dem Magazin. Und er ergänzte: "Aber sie sind beide ein bisschen schüchtern."

Genau diese zurückhaltende Art trägt laut Benny dazu bei, dass es im Privatleben des Paares vergleichsweise ruhig bleibt. Trotz Selenas großer öffentlicher Bekanntheit führen die beiden nach eigener Aussage einen erstaunlich normalen Ehealltag. Auch beruflich passt es zwischen ihnen: Gemeinsam haben sie bereits mehrfach Musik gemacht, und der Produzent schwärmt von der Zusammenarbeit mit seiner Frau in den höchsten Tönen. "Sie ist der beste Mensch der Welt. Ich darf mit ihr arbeiten und sie dann am Ende des Abends küssen. Das ist das Beste", erzählte er gegenüber Sunday Times Magazine. Auch ihre ausgeglichene Art verbindet die beiden, wie Benny betont. "Wir sind beide sehr geduldige Menschen. Keiner von uns wird besonders oft wütend", betonte der Musiker.

Benny Blanco und Selena Gomez gaben sich im September 2025 das Jawort. Unter den Gästen waren unter anderem Ed Sheeran (35), Paris Hilton (45), Martin Short (76) und Steve Martin (81). Im Alltag fernab des Hollywood-Trubels geht es bei den beiden hingegen deutlich entspannter und bodenständiger zu – mitten in Los Angeles. Benny steht dann gerne selbst am Herd, und danach wird zum Gesellschaftsspiel gegriffen – Scrabble steht bei dem Paar hoch im Kurs. Wer dabei die Nase vorn hat, ließ der Produzent mit einem Augenzwinkern offen: "Ich glaube, man soll sagen, dass die eigene Frau in allem besser ist als man selbst." Ganz so bescheiden ist der Rahmen für ihre gemütlichen Abende allerdings nicht: Das Anwesen des Paares soll rund 35 Millionen Dollar wert sein und sieben Schlafzimmer sowie zwölf Badezimmer umfassen.

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Getty Images Benny Blanco, Produzent

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez unternehmen eine Bootsfahrt in Venedig

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IMAGO / Cinema Publishers Collection Selena Gomez und Benny Blanco, 2025

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