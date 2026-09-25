Prinz Sverre lebt in Lissabon in einfachen Verhältnissen

Prinz Sverre Magnus (20) beginnt in Lissabon ein neues Kapitel seines Lebens – und das offenbar deutlich bodenständiger, als man es von einem Royal erwarten könnte. Statt in einer luxuriösen Residenz lebt der Norweger in einem Studentenwohnheim im Stadtteil Benfica, nur wenige Minuten vom bekannten Fußballstadion entfernt. Gegenüber der norwegischen Tageszeitung Dagbladet plauderten einige seiner Mitbewohner nun über die Bedingungen vor Ort: Die Betten seien unbequem, eine Klimaanlage gebe es nicht. Die US-Studentin Mary Kate hat deshalb sogar einen Tipp für den Prinzen parat und empfiehlt ihm eine Matratzenauflage. Ihre Freundin Maddy bringt es scherzhaft auf den Punkt: "Ja, hier lebt er in einfachen Verhältnissen." Dass sie sich das Gebäude mit einem echten Königssohn teilen, war allerdings nicht allen Bewohnern klar. Vier junge Amerikanerinnen reagierten auf die Neuigkeit gegenüber der Zeitung nahezu zeitgleich mit einem verblüfften "Was?!".

Die vier Studentinnen Maddy, Eliza, Mary Kate und Anie sind ungefähr im selben Alter wie Sverre Magnus. Erst vor wenigen Wochen zogen sie für einen Austausch aus den USA nach Portugal und waren gerade von einem Wochenende auf Ibiza zurückgekehrt. Das Forward College besuchen die jungen Frauen zwar nicht, wohnen aber unter demselben Dach wie der Royal. Da sie aus einem Land ohne Königshaus stammen, waren sie entsprechend neugierig und hatten zahlreiche Fragen: Lebt Sverre Magnus zu Hause tatsächlich in einem Schloss? Und welche Bedeutung hat sein Aufenthalt in Lissabon eigentlich? Auch zwei Studierende des Forward College, die anonym bleiben wollten, haben den Prinzen bereits auf den Fluren des Wohnheims getroffen. "Er wirkt nett", berichteten sie gegenüber Dagbladet. Ein weiterer Kommilitone beschrieb ihn ebenfalls als in Ordnung, wollte aus Respekt vor dessen Privatsphäre aber keine Details preisgeben.

Am Forward College absolviert Sverre Magnus ein Bachelorstudium in Business Management. Für das erste Studienjahr hat der jüngste Sohn von Kronprinz Haakon (53) und Kronprinzessin Mette-Marit (53) seine norwegische Heimat hinter sich gelassen und ist in die portugiesische Hauptstadt gezogen. Die Hochschule ist noch recht jung: Sie wurde erst 2021 gegründet und ist entsprechend überschaubar. Nach Informationen von Dagbladet beginnen in diesem Semester lediglich rund 140 Studierende ihr Studium dort – die meisten von ihnen sind in demselben Wohnheim untergebracht wie der Prinz. Insgesamt berichten die Mitbewohnerinnen positiv über den Prinzen und halten sich zugleich mit persönlichen Details über ihn zurück. Für Sverre Magnus bedeutet das Studium in Lissabon einen neuen, selbstständigen Alltag fernab seiner Familie – und offenbar ohne besonderen royalen Luxus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Sverre Magnus, norwegisches Königshaus

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Sverre Magnus, Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon, Norwegischen Verfassungstag im Mai 2026 in Skaugum

Anzeige Anzeige

Imago Sverre Magnus bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, 2026