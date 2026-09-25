Mega-Erfolg für "Crew Girl": Netflix bestätigt Staffel zwei

Die Fans müssen nicht lange bangen: Netflix hat die Young-Adult-Serie "Crew Girl" offiziell um eine zweite Staffel verlängert. Die Entscheidung fiel nur knapp zwei Wochen nach dem Start der ersten acht Folgen am 10. September 2026. Grund für die schnelle Fortsetzung dürften die hohen Abrufzahlen gewesen sein: Innerhalb der ersten zehn Tage wurde die Produktion insgesamt 16,5 Millionen Mal angesehen. Im Zentrum der Geschichte steht die 16-jährige Teagan, gespielt von Miku Martineau. Als Steuerfrau schließt sie sich dem männlichen Ruderteam der East Coast Prep School an. Dort muss sie sich nicht nur gegen sportliche Konkurrenz behaupten, sondern wird auch in romantische Verwicklungen hineingezogen. Wann die neuen Folgen beim Streamingdienst erscheinen, verriet Netflix bislang nicht. Welche Darsteller neben Miku für die zweite Runde zurückkehren, geht aus der Ankündigung ebenfalls noch nicht hervor, wie Filmstarts berichtet.

Wie schnell "Crew Girl" an Popularität gewann, zeigen auch die offiziellen Netflix-Zahlen: Allein zwischen dem 14. und 20. September verzeichnete die Serie 11,3 Millionen Views. Dabei definiert Netflix einen View als die gesamte Wiedergabezeit geteilt durch die Laufzeit der jeweiligen Produktion. Im verkürzten ersten Auswertungszeitraum vom 7. bis 13. September – die Serie war ja erst am 10. September gestartet – standen 5,2 Millionen Views zu Buche, so Filmstarts. Das entspricht einem Zuwachs von mehr als 117 Prozent. Hauptdarstellerin Miku kann die Rückkehr ans Set offenbar kaum erwarten. "Ich bin mehr als begeistert von 'Crew Girl' Staffel 2! Es gibt so viel mehr zu entdecken mit den Figuren, den Romanzen und dem Ruderteam. Es wird auf jeden Fall ein wilder Ritt!", heißt es in einem Statement, das großen US-Branchenmagazinen vorliegt. Und weiter: "Ich weiß nur, dass es eine vollgepackte, pikante zweite Staffel voller Drama wird, also bin ich bereit, wieder ins Boot und vor die Kamera zu gehen."

Nicht nur hierzulande, sondern auch international entwickelte sich das Format schon kurz nach dem Start zum Publikumserfolg. Laut FlixPatrol erreichte die achtteilige Serie in 39 Ländern den ersten Platz der Netflix-Charts, in Deutschland belegte sie zunächst Rang zwei der Serien-Top-10. Inhaltlich verbindet "Crew Girl" sportlichen Leistungsdruck mit persönlichen Konflikten: Während Teagan im Ruderteam um ihren Platz kämpft, wird auch ihr Liebesleben zunehmend kompliziert. Zwischen ihr, Josh und Cam entwickelt sich ein emotionales Dreieck, bei dem ordentlich die Funken fliegen. Josh wird von Sam Braun gespielt, während Kyle Clark in die Rolle von Cam schlüpft. Mit dieser Mischung aus Romantik, Rivalitäten und Teamsport spricht die Produktion ein ähnliches Publikum an wie "Off Campus". Dort steht allerdings nicht das Rudern im Zentrum, sondern College-Eishockey.

Anzeige Anzeige

Getty Images Samuel Braun, Miku Martineau und Kyle Clark

Anzeige Anzeige

Getty Images Miku Martineau 2026

Anzeige Anzeige

Imago Miku Martineau und Kyle Clark in der Netflix-Serie "Crew Girl", 2026

Anzeige