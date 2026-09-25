Corinna erzählt: So reagierte Mama auf Michael Schumacher

Corinna Schumacher (57) gewährt einen überraschend persönlichen Einblick in die Anfänge ihrer Beziehung mit Michael Schumacher (57). In der Netflix-Dokumentation "Schumacher '94 – Die Geburt einer Legende", die am 2. Oktober weltweit Premiere feiert, verrät sie, dass ihre Mutter von dem späteren Formel-1-Star zunächst alles andere als begeistert war. Wie Bild vorab berichtet, sei Michaels Verhalten auf der Go-Kart-Strecke Corinnas Mutter damals unangenehm aufgefallen. "Meine Mutter war da voll dagegen. Michael war ja immer auf der Go-Kart-Strecke und hat eigentlich immer andere rausgeschubst", erinnert sich Corinna laut der Zeitung in der 105-minütigen Produktion. Der spätere Weltmeister machte demnach schon als junger Fahrer mit großem Ehrgeiz auf sich aufmerksam. Bei Corinnas Mutter kam sein Auftreten auf der Strecke jedoch zunächst gar nicht gut an.

Wie sehr sich ihre Mutter über Michael und dessen Familie ärgerte, schildert Corinna in der Dokumentation ausführlich. "Meine Mutter hat immer gesagt: 'Guck' dir den Schumacher an! Selber haben sie eine Go-Kart-Bahn zu Hause, da schmeißen sie jeden raus, der irgendwas falsch macht, und jetzt schmeißt der die Leute raus!' Meine Mutter hat dann gesagt: 'Der Schumacher, der Schumacher'", erinnert sie sich laut Bild. Die Vorbehalte hielten die beiden jedoch nicht auf. Aus der jungen Liebe wurde eine Verbindung fürs Leben. Auch die emotionalen Höhen und Tiefen seiner Rennfahrerkarriere erlebte Corinna intensiv mit. "Mein Herz fährt mit, wenn er gewinnt. Und auch, wenn er verliert. Mein Herz ist immer dabei", beschreibt sie ihre Verbundenheit. Was ihr gemeinsames Glück für sie ausmacht, bringt Corinna ebenfalls auf den Punkt: "Wenn du mit jemandem zusammen bist, auf den du dich jeden Tag freust, das ist doch toll!", zitiert das Blatt sie.

Im Mittelpunkt der Netflix-Produktion steht die Formel-1-Saison 1994. Damals gewann Michael seinen ersten Weltmeistertitel und stieg vom jungen Rennfahrer aus Kerpen zum internationalen Star auf. Corinna erlebte diesen Aufstieg hautnah mit – und damit auch das plötzlich gewaltige Interesse von Öffentlichkeit und Medien an ihrem Partner. Michaels langjährige Managerin Sabine Kehm (61), die in der Doku ebenfalls zu Wort kommt, beschrieb die beiden zuletzt gegenüber RTL als außergewöhnlich eng verbunden. Ihre Partnerschaft sei eine Liebe fürs Leben. Neben Corinna und Sabine äußern sich in der Doku weitere Wegbegleiter des Rennfahrers. Dazu zählen Michaels ehemaliger Manager Willi Weber (84), RTL-Moderator Kai Ebel (62) und sein damaliger Teamchef Flavio Briatore (76). Gemeinsam blicken sie auf jene Saison zurück, in der Michael seinen ersten großen Triumph in der Formel 1 feierte und weltweite Bekanntheit erlangte.

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Getty Images Corinna und Michael Schumacher bei der FIA Gala, Dezember 2006

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IMAGO / Crash Media Group Corinna und Michael Schumacher im Jahr 2011

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Netflix Michael Schumacher und seine Teamkollegen in "Schumacher '94 – Die Geburt einer Legende"