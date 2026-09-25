Nick Cannon wäre für Liebescomeback mit Ex Mariah offen

Nick Cannon (45) kann sich tatsächlich ein Liebescomeback mit seiner Ex-Frau Mariah Carey (57) vorstellen. Im Gespräch mit Us Weekly zeigte sich der Rapper und Moderator überraschend offen für eine erneute Beziehung mit der Sängerin: "Ich bin immer offen [dafür]", erklärte er. Die beiden hatten sich 2008 das Jawort gegeben und sind trotz der Scheidung im Jahr 2016 bis heute eng verbunden – nicht zuletzt wegen ihrer Zwillinge Moroccan und Monroe, die inzwischen 15 Jahre alt sind. Laut Nick telefonieren Mariah und er fast täglich oder zumindest jeden zweiten Tag miteinander. Seine Bereitschaft zu einem romantischen Neuanfang hat allerdings eine klare Grenze: Eine weitere Hochzeit kommt für Nick nicht infrage. "Ich möchte die Regierung nicht in meinem Liebesleben haben. Ich denke, die Institution Ehe sollte respektiert werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, den rechtlichen Papierkram noch einmal durchzugehen", stellte der 45-Jährige gegenüber dem Magazin klar. Für ein Comeback wäre er demnach offen – allerdings ohne neuen Trauschein.

Im selben Gespräch räumte Nick mit Berichten auf, nach denen Mariah und er sich entfremdet hätten. "Wir haben darüber gelacht. Ich dachte nur: 'Wer erzählt den Leuten das?'", stellte er klar. Auch das Ende ihrer Ehe sei ohne eine öffentliche Schlammschlacht verlaufen. "Unsere Scheidung war nicht chaotisch. Wir konnten weitermachen und die besten Eltern sein, die wir sein können", betonte Nick. Mariah bezeichnete er sogar als seine "beste Freundin" und "größte Lehrerin". Von ihr habe er gelernt, an dem festzuhalten, was wahr sei, sich eigene Räume zu schaffen und negative Einflüsse von außen fernzuhalten. Besonders bewundere er ihre positive Haltung und ihren Glauben. Außerdem schätze Nick, wie konsequent seine Ex-Frau ihr Privatleben und die Dinge, die ihr wirklich etwas bedeuten, vor der Öffentlichkeit schütze.

Schon während der gemeinsamen Ehejahre genoss Nick nach eigener Aussage die Rolle an der Seite der Musikerin. Er unterstützte ihre beruflichen Projekte und bewunderte, mit wie viel Leidenschaft und künstlerischem Anspruch sie ihre Karriere verfolgte. Gleichzeitig war es ihm wichtig, dass beide ihre eigenen Wege gehen konnten und sich gegenseitig genug Platz im Rampenlicht ließen. Auch Jahre nach der Trennung scheinen Respekt und Verbundenheit das Verhältnis der beiden zu bestimmen. Im aktuellen Interview hob Nick neben der engen Freundschaft vor allem die gemeinsame Verantwortung für Moroccan und Monroe hervor. Ob es tatsächlich irgendwann zu einem Liebescomeback kommen könnte, ist ungewiss. Mariah hat sich bislang nicht dazu geäußert.

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Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey in Beverly Hills, 2012

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Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon, 2010

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Getty Images Nick Cannon, Mariah Carey und ihre Kids im Jahr 2018