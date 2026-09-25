Nach vier Jahren: Anna-Marias Sohn Montry Lewe ist getrennt

Montry Lewe, der älteste Sohn von Anna-Maria Ferchichi (44), und seine Freundin Yasmine Marczak sind kein Paar mehr. Nach vier gemeinsamen Jahren ist die Beziehung der beiden zu Ende gegangen – das bestätigt Yasmine nun in ihrer Instagram-Story. Zuvor hatten sich viele Follower gemeldet und nachgefragt, wie es um den Beziehungsstatus des jungen Paares steht. Wie die Influencerin erklärt, liegt das Liebes-Aus schon eine Weile zurück. Der Grund: Die beiden hätten sich mit der Zeit immer weiter auseinandergelebt und schließlich gemerkt, dass sie unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft haben.

Dramatische Hintergründe gebe es dabei nicht – weder Untreue noch ein großer Streit oder ein anderer schlimmer Vorfall hätten zur Trennung geführt, stellt Yasmine klar. In ihrem Statement wird Yasmine deutlich: "Wir haben uns im Guten voneinander getrennt, es gab keinen Betrug, keinen großen Streit und auch nichts Schlimmes, das passiert ist. Wir haben uns einfach mit der Zeit auseinandergelebt und irgendwann gemerkt, dass unsere Wege nicht mehr dieselben sind." Auch Montry teilt ihre Zeilen anschließend in seiner eigenen Instagram-Story und bestätigt das Beziehungsende damit ebenfalls.

Trotz des Liebes-Aus wollen die beiden respektvoll miteinander umgehen. Sie wünschten einander weiterhin nur das Beste und seien dankbar für die gemeinsame Zeit. Vier Jahre lang waren Montry und Yasmine ein Paar – eine Zeit, die für beide prägend war. Nach den Worten der Influencerin sind sie in dieser Phase gemeinsam erwachsen geworden und haben viele Erlebnisse miteinander geteilt. "Genau deshalb wird immer ein gegenseitiger Respekt und eine gewisse Verbundenheit bleiben, auch wenn wir heute nicht mehr als Paar durchs Leben gehen", hält sie auf Instagram fest.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrem Sohn Montry

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Instagram / yasminelucyy Yasmine Marczak und Montry Lewe, Tochter von Jihane Marczak und Sohn von Anna-Maria Ferchichi

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Instagram / yasminelucyy Montry Lewe und Yasmine Marczak