Samira Yavuz sorgt sich um Social-Media-Konsum ihrer Kinder

Samira Yavuz (32) beschäftigt die Frage, wie viel Raum soziale Medien und Smartphones im Leben ihrer Töchter Nova und Valea (2) künftig einnehmen sollen. In ihrem Podcast "Main Character Mode" spricht die Reality-TV-Bekanntheit darüber, dass sie die beiden Mädchen aus ihrer Beziehung mit ihrem Ex-Partner Serkan Yavuz (33) am liebsten möglichst lange ohne eigenes Smartphone aufwachsen lassen würde. Wie früh Smartphones im Alltag von Kindern auftauchen, beobachtet Samira bereits in ihrem Umfeld. Teilweise hätten schon Erstklässler wegen WhatsApp ein eigenes Handy. "Es ist ein schwieriges Thema. Ich will ja auch nicht, dass die dann so Außenseiter sind, aber ich fühl mich mit dem Ganzen auch nicht so wohl, muss ich schon ganz ehrlich sagen", gesteht sie.

Besonders bei Mädchen beobachte Samira, dass sie sich zurechtmachen, um anschließend Videos für TikTok aufzunehmen. Jungen würden sich in ihrem Umfeld hingegen eher mit virtuellen Spielen beschäftigen. "Viel zu schnell, viel zu jung. Weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt mit acht/neun Jahren schon twerken muss im Netz", erklärt sie. Zwar sei ihr bewusst, dass Eltern die Nutzung sozialer Netzwerke begrenzen können, dennoch frage sie sich, wie sich der Umgang mit den Plattformen künftig entwickeln werde. Mit einem Augenzwinkern fügt Samira hinzu: "Also, wenn ich die Wahl hätte, ich glaube, ich würd Nova und Valea auch am liebsten erst ein Telefon in die Hand drücken, wenn die 25 sind." Kurz darauf relativierte sie ihre Aussage allerdings wieder: "Also ja, das ist jetzt etwas übertrieben gesagt, aber ich glaube, ihr versteht schon."

Wie stark soziale Netzwerke einen in ihren Bann ziehen können, kennt Samira auch aus eigener Erfahrung. Obwohl sie selbst beruflich Inhalte für Social Media produziert, ertappt sie sich abends immer wieder dabei, wie sie durch die Plattformen scrollt, anstatt einen Film zu schauen oder ein Buch zu lesen. Besonders faszinieren sie dabei Videos, in denen Pickel und Mitesser ausgedrückt werden. Über ihren eigenen Konsum zeigt sich die Podcasterin selbst erschrocken und bezeichnet sich als Opfer ihrer Branche. "Das ist so crazy, was für ein Suchtpotenzial dieses Handy eigentlich bereithält mit seinen ganzen sozialen Netzwerken", stellt sie fest. Auch andere Herausforderungen aus ihrem Mama-Alltag spricht Samira offen an. Zuletzt bezeichnete sie sich wegen ihrer fehlenden Organisation selbstironisch als "Chaos-Mama".

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter Nova, Juni 2025

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar