Wusste nicht vom Tod: Marika Kilius trauert um ihren Ex-Mann

Großer Verlust für Marika Kilius: Die einstige Eiskunstlauf-Ikone beweint den Tod ihres ersten Ehemanns Werner Zahn. Er verstarb bereits im Mai im Alter von 85 Jahren infolge eines Herzeingriffs, seine Beisetzung fand jedoch erst am vergangenen Freitag statt. Im Gespräch mit Bild offenbarte die Sportlerin das tragische Drama dahinter: Sie und die gemeinsame Tochter Melanie erhielten erst rund 14 Tage nach seinem Ableben Kenntnis von der Tragödie – letztendlich überbrachte die Polizei der 61-Jährigen die traurige Nachricht. Die Nachricht traf die Familie völlig unvorbereitet. "Wir waren im Schock. Damit hätte keiner gerechnet", erklärt die 83-Jährige. Zu allem Unglück verstarb kurz nach Werner auch dessen Ehefrau. Nachdem die Todesnachricht die Familie mit so großer Verspätung erreicht hatte, kümmerte sich Tochter Melanie um die Einäscherung ihres Vaters und organisierte anschließend die Beisetzung.

Details zu den Umständen des Todes schildert Marika ebenfalls. Werner hatte sich im Mai einer Herzoperation unterzogen, die einen tragischen Ausgang nahm. "Die OP ging schief. Er ist verblutet", sagt die Eislaufikone. Nach dem Todesfall ordnete das Gericht eine Obduktion des Leichnams an. Da er sich vor dem Eingriff noch selbst ans Steuer gesetzt hatte, stand sein Auto die gesamte Zeit über unberührt auf dem Gelände der Klinik – eine weitere organisatorische Last, die Tochter Melanie schlussendlich regeln musste. Warum die Familie so lange nichts erfuhr, kann sich Marika nur wie folgt erklären: "Ich glaube, seine Frau war mit der Situation überfordert", vermutet sie. Die 17 Jahre jüngere Ehefrau starb wenig später ebenfalls. Über die beiden Todesfälle sagt die Sportlerin: "Wir waren im Schock. Damit hätte keiner gerechnet. Und dass seine Frau auch noch kurz danach verstirbt? Ich war sprachlos."

Die gemeinsame Geschichte von Marika und Werner begann, als die Sportlerin gerade erst 21 Jahre alt war. Zusammen mit ihrem legendären Partner Hans-Jürgen Bäumler gehörte sie zu dieser Zeit zu den populärsten Gesichtern der Republik. Am 14. August 1964 besiegelten die gefeierte Eisprinzessin und der wohlhabende Fabrikantensohn im Frankfurter Römer ihre Liebe standesamtlich, bevor tags darauf die kirchliche Vermählung gefeiert wurde. Der Tag entwickelte sich zu einem wahren Medienspektakel: Eine riesige Menschenmenge strömte auf die Straßen Frankfurts, um einen kurzen Blick auf das frischgebackene Ehepaar zu werfen. Marika fuhr in einer weißen Kutsche vor, die von sechs Pferden gezogen wurde, und trug ein Brautkleid mit einer acht Meter langen Schleppe. 13 Jahre lang war das Paar verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor: Tochter Melanie und Sohn Alexander.

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Imago Marika Kilius im Januar 2026

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Thomas Lohnes/Getty Images Marika Kilius im Oktober 2014 in Wiesbaden

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Imago Eiskunstläufer-Duo Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler, 2013

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