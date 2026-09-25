Nach Horrorsturz: Gabrielle Henry musste neu laufen lernen

Gabrielle Henry musste nach ihrem schweren Bühnensturz bei der Miss-Universe-Wahl in Thailand ganz von vorn anfangen – und grundlegende Fähigkeiten wie das Gehen neu erlernen. Gegenüber dem People-Magazine spricht die Miss Universe Jamaica 2025 nun erstmals detailliert über die vergangene Zeit, die von Klinikaufenthalten in Thailand und Jamaika sowie einer langen Genesung geprägt war. Der Unfall ereignete sich am 19. November 2025 während einer Vorrunde des internationalen Wettbewerbs. Die Schönheitskönigin lief in einem orangefarbenen Abendkleid über den Laufsteg, stürzte am Rand der Bühne nach vorne hinab und wurde anschließend auf einer Trage abtransportiert. Beim Unfall erlitt die Augenärztin eine traumatische Hirnverletzung mit einer Hirnblutung und verlor zeitweise das Bewusstsein. Des Weiteren zog sie sich einen Bruch, Verletzungen im Gesicht und weitere schwere Blessuren zu.

Für die erste Zeit wurde Gabrielle im Paolo Rangsit Hospital in der Nähe von Bangkok behandelt, zeitweise lag sie mindestens sieben Tage lang auf der Intensivstation. Ihre weitere stationäre Behandlung und die Reha führte sie in Jamaika fort. Selbstständig laufen konnte sie anfangs nicht. Auch das Atmen musste sie neu trainieren – wegen kollabierter und mit Flüssigkeit gefüllter Lungen musste sie täglich mit einem Atemgerät üben. "Es war, als wäre ich gerade erst geboren worden und würde meine grundlegenden Körperfunktionen zum allerersten Mal lernen", erzählte sie im Interview. Ihre Genesung dauert bis heute an: Sie berichtet von schlaflosen Nächten, starken Rückenschmerzen und kaum beschreibbaren Kopfschmerzen. Am 21. September 2026 reichte Gabrielle Klage gegen die Miss Universe Organization ein und wirft dem Veranstalter fahrlässige Praktiken vor.

Die Organisation hatte im Dezember 2025 nach eigenen Angaben die Kosten für Krankenhausaufenthalte, Behandlungen und Reha in Thailand bezahlt. Vor ihrer Teilnahme am Wettbewerb arbeitete Gabrielle nicht nur als Augenärztin, sondern gründete auch die See Me Foundation. Schönheitswettbewerbe sah sie als Plattform, um auf übersehene Anliegen aufmerksam zu machen und andere Menschen zu unterstützen. Der Sturz beendete ihre Amtszeit als Miss Universe Jamaica jedoch abrupt. Fast sechs Monate nach dem Sturz wagte Gabrielle ihren ersten öffentlichen Auftritt. In ihrer Ansprache machte Gabrielle klar, dass sie trotz der laufenden Genesung unbedingt dabei sein wollte.

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Instagram / officialgabriellehenry Gabrielle Henry, Schönheitskönigin "Miss Jamaica"

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Instagram / officialgabriellehenry Miss-Universe-Kandidatin Gabrielle Henry im Krankenhaus

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Instagram / officialgabriellehenry Gabrielle Henry, Miss Jamaica

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