Neue TV-Heimat für Heidi Klum? Netflix soll Interesse haben

Bahnt sich hier ein spektakulärer Senderwechsel an? Heidi Klum (53) steht möglicherweise vor einem Wechsel zu einer neuen Streaming-Heimat. In München kam es an einem Mittwochabend zu einem diskreten Treffen zwischen der Model-Chefin und Katja Hofem, der Deutschland-Chefin von Netflix. Die hochkarätige Runde, zu der auch einige enge Vertraute gehörten, speiste im Restaurant "The Spice Bazaar" nahe der exklusiven Maximilianstraße. Wie Bild berichtet, war das Dinner jedoch weit mehr als ein rein privates Get-together: Im Fokus der Gespräche soll ein großes gemeinsames TV-Projekt gestanden haben. Der Streamingdienst habe demnach Interesse an der Moderatorin und diskutiere derzeit gleich mehrere denkbare Formate mit ihr. Unterschrieben sei bislang jedoch nichts – konkrete Verträge gibt es laut dem Bericht noch nicht. Ein Wechsel oder eine Kooperation befindet sich also offenbar noch in einem sehr frühen Stadium.

Wie eine Show mit Heidi am Ende aussehen könnte, ist laut Bild noch völlig offen. Aktuell sollen mehrere Ideen im Raum stehen, eine Entscheidung ist demnach noch nicht gefallen. Das Treffen in München zog sich bis etwa 22 Uhr, anschließend verabschiedeten sich die Moderatorin und Katja gut gelaunt voneinander. Ohnehin ist Heidi derzeit in ganz unterschiedlichen Rollen im Einsatz: Sie moderiert TV-Formate, produziert sie zum Teil auch selbst und arbeitet parallel als Werbegesicht für internationale Marken. Kurz vor diesem Münchner Dinner war sie im deutschen TV besonders präsent: Mit ihrem eigenen Event "HeidiFest" kaperte sie die RTL-Primetime. Es zeigt sich deutlich, dass ihr Zeitplan auch ohne eine neue Streaming-Partnerschaft bereits aus allen Nähten platzt.

Für Netflix dürfte Heidi in mehrfacher Hinsicht interessant sein. Neben ihrem hohen Bekanntheitsgrad in Deutschland bringt sie auch eine große internationale Reichweite mit – dazu kommt jahrzehntelange Erfahrung vor der Kamera. Laut Bild ist das Model sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Zuschauern beliebt und könnte damit ganz unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Mit Katja Hofem saß am Mittwochabend eine absolute Instanz der Medienwelt am Tisch: Sie gehört zu den profiliertesten TV- und Streaming-Managerinnen hierzulande. In ihrer Rolle als Netflix-Deutschland-Chefin zieht sie im Hintergrund die Fäden für den lokalen Markt und bestimmt maßgeblich, welche deutschen Eigenproduktionen grünes Licht für die Plattform bekommen. Ob das Münchner Treffen Früchte tragen wird und tatsächlich ein konkretes Format entsteht, bleibt abzuwarten – offizielle Statements von Heidi Klum oder Netflix stehen bislang noch aus.

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Imago Heidi Klum beim Calzedonia Summer Club

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Getty Images Heidi Klum beim HeidiFest im Hofbräuhaus München vor dem Oktoberfest 2026

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Getty Images Heidi Klum feiert im Bräurosl-Festzelt beim Oktoberfest, 2026